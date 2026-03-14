El Departamento de Justicia de Estados Unidos refuerza su apoyo a Argentina en el juicio por YPF

En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.

La Procuración del Tesoro agradece el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y continuará ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina, dijeron oficialmente desde el Gobierno.