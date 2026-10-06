El desempleo es la mayor preocupación de los argentinos y 6 de cada 10 desaprueba la gestión de Javier Milei
Al desempleo se suma la creciente preocupación por las dificultades para llegar a fin de mes a medida que se licúan los salarios frente a la inflación.
La sensación "de la calle" va a contramano del relato triunfalista de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo dejó en evidencia el último Monitoreo de Opinión Pública de la consultora Management & Fit que dejó al desnudo al fuerte desaprobación de la marcha de la economía libertaria y que reveló que el desempleo ya se convirtió en la principal preocupación de los argentinos a nivel país mientras que la dicultad para llegar a fin de mes es la principal angustia a nivel personal.
De acuerdo con el informe de Management & Fit el aumento del desempleo ya mpacta en la percepción social en un contexto marcadio por las cada vez mayores dificultades para sostener los ingresos de los hogares.
La desocupación concentró el 19,8% de las menciones a la hora de analizar las principales preocupaciones de los argentinos frente al 17,6% de la medición de julio, mientras que los precios y las tarifas bajaron al 18,9%, desde el 22,4% anterior.
El cambio refleja un aumento de 2,2 puntos porcentuales en las menciones a la desocupación, al mismo tiempo que la preocupación por los aumentos de precios y tarifas retrocedió 3,5 puntos.
Por otra parte, la dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo como la principal preocupación personal, con 22% de las menciones, aunque bajó dos puntos respecto de julio. En segundo lugar quedaron los bajos ingresos, con 17,2%, seguidos por la inseguridad al salir a la calle, con 14%, y problemas de endeudamiento personal o familiar, con 10,4%.
Dentro de ese mismo relevamiento, aumentaron las menciones vinculadas específicamente con el mercado laboral. La falta de trabajo o estar desocupado alcanzó el 9,4%, frente al 8,9% de julio, mientras que la inseguridad de perder el trabajo llegó al 4,5%, desde el 3,5% anterior. También subió la preocupación por la dificultad para alquilar o acceder a una vivienda, que pasó de 4,9% a 7,4%. Así, las dificultades económicas suman el 69,1% de las menciones.
El deterioro de la percepción económica aparece también cuando se consulta por la situación de los hogares. En septiembre, el 52,4% de las familias manifestó algún tipo de dificultad económica. El 31,2% señaló que sus ingresos no alcanzan y atraviesa algunas dificultades, mientras que otro 21,2% afirmó que enfrenta grandes dificultades. En contraste, el 11,8% dijo que sus ingresos alcanzan bien y que puede ahorrar.
La percepción sobre el país también muestra un escenario adverso. El 56,7% evaluó negativamente la situación económica y social, contra apenas 16,8% que la consideró positiva. La valoración negativa aumentó 1,9 puntos respecto de julio, mientras que la positiva prácticamente no tuvo cambios.
Ese clima se refleja además en las expectativas. La evaluación negativa sobre cómo estará el país dentro de un año aumentó 3,2 puntos en septiembre.
Al mismo tiempo, el 59,1% considera que la situación económica actual puede mejorar a futuro. Entre quienes consideran que la situación no mejorará, aumenta la proporción de mayores de 40 años. Los menores de 40 años mencionan proporcionalmente más que la situación puede mejorar en más de un año.
Los sentimientos frente a la situación del país completan ese cuadro. La preocupación y desconfianza fue la respuesta más mencionada, con 27,3%, seguida por la tristeza, con 24%. En conjunto, los sentimientos negativos alcanzaron el 65,1%, casi el doble que los positivos, que representaron 32,9%.
El nivel de desconfianza en el gobierno nacional ya alcanza al 60,8% de los argentinos.
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