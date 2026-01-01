El deseo de Javier Milei para 2026: "Que sea recordado como el año en que hicimos a Argentina grande de nuevo"
Tras brindar en Año Nuevo, el presidente usó las redes sociales para enviar un mensaje en el que anticipó sus intenciones para 2026.
El presidente Javier Milei eligió su medio natural de comunicación, las redes sociales, para emitir este jueves un mensaje con motivo del Año Nuevo en el que pidió "que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente".
"Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente. VLLC!", escribió Javier Milei este jueves al mediodía en su perfil de X.
El mensaje, si bien escueto, sirvió para reforzar las intenciones de Javier Milei con respecto no sólo a la política interna -ahora, con su primer presupuesto aprobado y un Congreso mayormente alineado- sino también con la internacional, replicando de manera local el lema trumpista de "Make America Great Again".
El martes de esta semana el presidente grabó una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y en el canal de YouTube del escritor, en el que habló por primera vez del armado de un grupo regional de centroderecha que estará integrando por 10 países.
"Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando", adelantó en redes.
La propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas",
En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI" y que "la gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.
La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile Josè Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay Santiago Pena, de Bolivia Rodrigo Paz, de El Salvador Nayid Bukee, de Perú Josè Jeri, de Ecuador Daniel Noboa, de Panamá José Mulino y de Republica Dominicana Luis Abinader.
