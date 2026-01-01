Javier Milei prepara su propio club de amigos para 2026: "Todavía no le pusimos nombre, pero somos diez..."

"La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso", expresó.

Pero, ¿quiénes serían los integrantes del "grupo de amigos" de Javier Milei?

Los presidentes de Paraguay, Santiago Pena; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukee; de Perú, Josè Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino; y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

A ellos se sumarán en breve el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el de Chile, José Antonio Kast.