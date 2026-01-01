Javier Milei prepara su propio club de amigos para 2026: "Todavía no le pusimos nombre, pero somos diez..."
En una entrevista inédita, Javier Milei anticipó que su agenda internacional incluiría un entendimiento con los presidentes de América que le son afines.
Puede que todavía esté deseando un Año Nuevo en X pero Javier Milei ya está con la mirada puesta en sus objetivos de 2026, uno de los cuales es la formación de un nuevo bloque regional, pero con presidentes afines.
Tras años de evitar darle peso al Mercosur y con la novedad de las elecciones presidenciales más recientes en la región, Javier Milei anticipó en una entrevista para la CNN busca crear un bloque para tomar acciones conjuntas.
"Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando", expresó el mandatario en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que grabó el 30 de diciembre en Casa Rosada y se difundirá el 11 de enero por CNN.
A modo de eco de la agenda política de Donald Trump en Estados Unidos, los mandatarios latinoamericanos esperan "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas", según Milei.
El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año, y en la charla el mandatario afirmó que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI".
"La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso", expresó.
Pero, ¿quiénes serían los integrantes del "grupo de amigos" de Javier Milei?
Los presidentes de Paraguay, Santiago Pena; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukee; de Perú, Josè Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino; y de Republica Dominicana, Luis Abinader.
A ellos se sumarán en breve el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el de Chile, José Antonio Kast.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario