Javier Milei quiso colgarse de la despedida con un video de declaraciones suyas sobre Lionel Messi
Autorreferencial: el Presidente y sus usinas digitales lanzaron un video para asociar la imagen del libertario al éxito del capitán de la Selección.
Javier Milei decidió despedir a Lionel Messi con su particular estilo: hablando de sí mismo y comparándose con el mejor jugador de la historia del fútbol.
En un primer momento mandó a su vocero Adrián Ravier a destacar la carrera del capitán argentino sin dejar de hacer un paralelismo con el propio Javier Milei.
La maniobra comunicacional, difundida a través de la cuenta libertaria "Milei Media" y replicada en la cuenta del propio presidente, no dudó en utilizar material de archivo de viejas apariciones televisivas del actual mandatario para forzar una compararación entre las hazañas del mejor futbolista del mundo y la retórica política de la gestión libertaria.
Un paralelismo forzado con tono propagandístico
El video combina momentos épicos de Messi vestidos con la camiseta nacional con fragmentos en los que Milei reflexiona sobre su propia resiliencia, sus años como arquero juvenil y la capacidad de "levantarse tras las derrotas". Bajo la excusa de un supuesto homenaje donde el Presidente tilda a Messi como un "hombre imposible", el video intenta instalar una narrativa de superación personal para vincular el liderazgo del capitán argentino con su propio proyecto político.
Oportunismo político en la última función del diez
El despliegue en redes provocó un inmediato rechazo entre algunos usuarios y referentes que denunciaron un uso político de la figura de Messi en un momento estrictamente deportivo. Las críticas apuntaron al constante intento del oficialismo por apropiarse de los triunfos de la Selección, contrastando con la distancia institucional que siempre mantuvo el diez frente al gobierno.
A pocas horas de que el rosarino pise el césped vistiendo los colores nacionales por última vez, el montaje armado desde el entorno de la Casa Rosada dejó al descubierto una urgencia oficial por capitalizar símbolos de unidad popular.
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