Javier Milei quiso colgarse de la despedida con un video de declaraciones suyas sobre Lionel Messi

Un paralelismo forzado con tono propagandístico

El video combina momentos épicos de Messi vestidos con la camiseta nacional con fragmentos en los que Milei reflexiona sobre su propia resiliencia, sus años como arquero juvenil y la capacidad de "levantarse tras las derrotas". Bajo la excusa de un supuesto homenaje donde el Presidente tilda a Messi como un "hombre imposible", el video intenta instalar una narrativa de superación personal para vincular el liderazgo del capitán argentino con su propio proyecto político.