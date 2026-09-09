Nicolás Pino fue reelecto presidente de la Sociedad Rural

Ya como titular de la SRA y desde finales de 2023, dejó en claro su cercanía con Javier Milei y sus políticas, siendo vehículo privilegiado entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional y el resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace.

De manera que ante su reclamo de que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "deben dejar de existir por ley y para siempre", Milei le respondió durante el acto central de la 138° Exposición Rural, a finales de julio pasado: “Estamos en camino de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida".