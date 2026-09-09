Nicolás Pino fue reelecto presidente de la Sociedad Rural
El actual titular fue reelecto por amplia mayoría para presidir la entidad agropecuaria durante otros dos años. Su línea también triunfó en 13 de los 14 distritos en los que se divide la SRA a nivel nacional.
Nicolás Pino fue reelecto este miércoles como titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), por lo que presidirá la entidad durante los próximos dos años. Superó a quien hasta ahora era su vicepresidente primero, Marcos Pereda.
Sobre un total de 2.229 sufragios emitidos por los socios, Pino obtuvo 1.441 (64,6%), mientras que Pereda solo alcanzó las 592 adhesiones (26,5%); hubo también 24 votos en blanco y un total de 172 votos de adherentes, que se contabilizan aparte.
Además del triunfo nacional, la lista encabezada por el actual presidente de la Sociedad Rural se impuso en 13 de los 14 distritos en los que está dividida la institución, perdiendo solo en el distrito 7 correspondiente a Entre Ríos, donde se impuso el expresidente de la SRA y exsecretario de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.
El proceso electoral estuvo signado por una polémica puntual: mientras Pereda sostenía que Pino no estaba habilitado para ser nuevamente reelecto, al ser su tercer mandato consecutivo y el estatuto solo permite dos, el hombre cercano a Javier Milei interpretaba que como el estatuto se renovó en 2023 y los mandatos se cuentan desde esa renovación, este mandato sería el primero.
Quién es Nicolás Pino
Pino, por cierto, cuenta con una larga trayectoria en la Sociedad Rural, que se inició cuando, siendo muy joven, fue convocado por el entonces presidente Guillermo Alchourón. A partir de ahí cumplió distintos roles institucionales a la par de su actividad como consignatario y productor agropecuario en campos entrerrianos y bonaerenses.
Ya como titular de la SRA y desde finales de 2023, dejó en claro su cercanía con Javier Milei y sus políticas, siendo vehículo privilegiado entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional y el resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace.
De manera que ante su reclamo de que las retenciones a las exportaciones agropecuarias "deben dejar de existir por ley y para siempre", Milei le respondió durante el acto central de la 138° Exposición Rural, a finales de julio pasado: “Estamos en camino de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario