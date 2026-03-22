El embajador argentino en Israel calificó a Javier Milei como "un prócer"

Respecto a la conectividad y la infraestructura, el embajador brindó detalles sobre dos proyectos clave. Por un lado, el de conexión aérea: confirmó que el plan de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv sigue firme y que Israel ya aprobó el subsidio necesario para concretarlo.

Por otro lado, reiteró el objetivo de llevar la Embajada a Jerusalén. Si bien reafirmó el compromiso de Milei de trasladar la sede diplomática a esa ciudad, aclaró que no hay una fecha definida debido a que el contexto bélico actual no es el propicio para realizar el movimiento.