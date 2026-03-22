El embajador argentino en Israel calificó a Javier Milei como "un prócer"
Axel Wahnish consideró que el libertario "está trayendo la libertad y la lucha contra el wokismo y la izquierda".
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, volvió a manifestar su alineación absoluta con la gestión del presidente libertario, Javier Milei, llegando a calificar al mandatario como un "prócer" para el Estado hebreo.
Según el diplomático, el impacto de la figura presidencial ha transformado la percepción de la Argentina en la región, asociando al país con los conceptos de libertad y la batalla cultural global.
Wahnish vinculó directamente el protagonismo argentino en Israel con la postura de Milei frente a las corrientes de izquierda. “El cambio se lo debemos a Milei, que está trayendo la libertad y la lucha contra el wokismo y la izquierda que, lamentablemente, ha encontrado su mejor aliado en los terroristas”, sentenció el embajador.
Además, justificó las acciones bélicas actuales como una necesidad para la estabilidad mundial: "Esta es una guerra para traer paz. El mundo se dio cuenta de que Irán estaba a un paso de conseguir la bomba atómica y eso ya no iba a tener vuelta atrás".
En un tono crítico hacia gestiones anteriores, Wahnish contrastó la política exterior actual con el pasado reciente. Aseguró que Argentina finalmente se ubica "del lado correcto de la historia" y calificó al memorándum con Irán como una "mancha negra" que debería avergonzar a los argentinos.
Respecto a la conectividad y la infraestructura, el embajador brindó detalles sobre dos proyectos clave. Por un lado, el de conexión aérea: confirmó que el plan de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv sigue firme y que Israel ya aprobó el subsidio necesario para concretarlo.
Por otro lado, reiteró el objetivo de llevar la Embajada a Jerusalén. Si bien reafirmó el compromiso de Milei de trasladar la sede diplomática a esa ciudad, aclaró que no hay una fecha definida debido a que el contexto bélico actual no es el propicio para realizar el movimiento.
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