El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular
El presidente de la droguería Suizo Argentina, implicada en la investigación por supuestos retornos de la Andis, era buscado por la policía desde el jueves.
El empresario Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina investigado por presuntas coimas en Andis, se presentó a los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono, que será analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal.
La Justicia lo buscaba desde el jueves pasado para secuestrarle el celular, pero cuando la policía allanó su casa en el barrio La Isla de Nordelta, el empresario se había escapado. Con el paso de las horas, el escándalo por los supuestos retornos, que salpica a Karina Milei, fue ganando terreno en los medios. Finalmente, este martes se presentó en Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Magram, ante la fiscalía de Franco Picardi, a cargo de la investigación.
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello solicitó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como de los empresarios vinculados a la droguería Suizo Argentina, Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo Kovalivker. El pedido fue enviado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para preservar elementos que puedan servir como prueba.
La causa, iniciada hace cinco días, se centra en reunir todos las pruebas necesarias, por eso, los investigadores allanaron los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los Kovalivker, secuestraron sus teléfonos celulares y retiraron computadoras de la Agencia de Discapacidad tanto de funcionarios como de secretarias involucradas.
El viernes, Emmanuel Kovalivker fue interceptado en Nordelta con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. Jonathan, en cambio, logró abandonar su domicilio ese día, aparentemente tras vaciar la caja fuerte de su habitación.
Ninguno de los investigados tenía pedido de detención, el objetivo de los investigadores es resguardar la evidencia. Además, Casanello tomó declaración indagatoria a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber avisado a Jonathan Kovalivker sobre la presencia policial, motivo por el que podría ser procesado en los próximos días.
