Receta de Chajá, el postre para el papa León XIV que anhelan hacerle probar en Uruguay

La historia detrás del nombre y el secreto de la receta

El postre fue inventado en el año 1927 por Orlando Castellano. Según relata Nardini, a Castellano le apasionaba la cocina y se encerraba a elaborar este dulce en secreto para proteger la fórmula. El particular nombre surgió por sugerencia de un amigo del creador, quien comparó el postre con el pájaro chajá "por su cuerpo liviano y sus muchas plumas, haciendo referencia al merengue".