El Gobierno amenaza con descontarles el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro nacional de hoy

La denuncia presentada ante la justicia federal, por instrucción directa de Bullrich, lleva la firma de Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Bullrich realizó la denuncia luego de las declaraciones públicas de Aguiar en contra la flexibilización laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según el escrito del ministerio de Seguridad, el secretario general de ATE expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”.

Las palabras de Aguiar, pronunciadas en el marco de una entrevista en la que anticipaban el debate que se viene por el proyecto de flexibilización laboral del oficialismo, fueron consideradas por Bullrich como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Milei.

La denuncia sostuvo que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.

“Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, escribió el domingo Bullrich en sus redes sociales, mensaje que fue a su vez replicada por el presidente Milei.

La denuncia remarca además la gravedad de que dichas manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron en medios de comunicación y redes sociales.

“Deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, advierte la denuncia.

El Ministerio de Seguridad pidió a la Justicia Federal investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno Nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales.