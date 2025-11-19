El Gobierno presiona a los gobernadores para que implementen la Boleta Única de Papel en sus provincias

“Hablamos de ir coordinando fechas de presentación de los textos de reforma laboral y tributaria en estos días”, detalló uno de los asistentes de la reunión.

milei reforma laboral

La idea del gobierno libertario es aplicar el instrumento de votación que se utilizó para la elección del 26 de octubre a todos los procesos electorales provinciales con el objetivo de equiparar las posibilidades entre los partidos en competencia. “Con la implementación de la BUP lo que logras es igualar las ventajas. Es decir, que todos los partidos accedan a una misma representación”, explicaron desde La Libertad Avanza.

Desde las huestes libertarias enumeran además los beneficios para convencer a los oficialismos a que debatan el tema en las legislaturas de cada provincia con la idea de sesionar para modificar los sistemas electorales existentes. Entre los puntos altos, detectan que la BUP termina con el robo de boletas, lo que mejora la tarea de fiscalización, y elimina el voto cadena. Además, precisan que supone un ahorro para el Estado que, anteriormente, se dedicaba a financiar de forma directa a cada partido con el envío de fondos para la impresión de boletas.