El Gobierno apeló el más reciente fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario

21 de agosto de 2025 — Senado: fue sancionada con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, por lo que quedó convertida en ley.

10 de septiembre de 2025 — veto presidencial: Javier Milei vetó totalmente la norma mediante el Decreto 647/2025.

17 de septiembre de 2025 — Diputados: la Cámara insistió con la sanción original y rechazó el veto con 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, superando los dos tercios requeridos.

2 de octubre de 2025 — Senado: la Cámara alta también insistió con la ley y rechazó el veto con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, superando nuevamente los dos tercios.

En términos constitucionales, el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la vetó y ambas Cámaras volvieron a aprobarla con la mayoría agravada necesaria para dejar sin efecto el veto. Ese antecedente es central para el fallo de Cormick, quien consideró que el Ejecutivo no podía utilizar posteriormente el Decreto 759/2025 para condicionar su aplicación.