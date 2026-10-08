El Gobierno apeló el más reciente fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario
Decidido a no claudicar, Javier Milei volvió a poner una traba para que la norma no se aplique. Ahora, pasa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno de Javier Milei apeló hoy jueves el fallo dictado por el juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionando su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.
El Gobierno sigue empecinado contra la Ley de Financiamiento Universitario
Días atrás, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, pero el Gobierno apeló hoy el fallo. El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.
Por eso, ordenó al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. El caso pasará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El recorrido legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tuvo este recorrido:
6 de agosto de 2025 — Diputados: obtuvo media sanción con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
21 de agosto de 2025 — Senado: fue sancionada con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, por lo que quedó convertida en ley.
10 de septiembre de 2025 — veto presidencial: Javier Milei vetó totalmente la norma mediante el Decreto 647/2025.
17 de septiembre de 2025 — Diputados: la Cámara insistió con la sanción original y rechazó el veto con 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, superando los dos tercios requeridos.
2 de octubre de 2025 — Senado: la Cámara alta también insistió con la ley y rechazó el veto con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, superando nuevamente los dos tercios.
En términos constitucionales, el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la vetó y ambas Cámaras volvieron a aprobarla con la mayoría agravada necesaria para dejar sin efecto el veto. Ese antecedente es central para el fallo de Cormick, quien consideró que el Ejecutivo no podía utilizar posteriormente el Decreto 759/2025 para condicionar su aplicación.
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