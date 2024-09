El Gobierno confirmó que habrá cortes de luz programados durante el verano

"Va a haber una programación, se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de luz, y como no hubo inversiones en estos últimos tiempos, va a faltar generación y deberá programarse algún corte, sobre todo hacer acuerdos con los sectores productivos, industriales", explicó Guillermo Francos.

Qué dijo Guillermo Francos sobre los cortes de luz programados durante el verano

En la misma línea, Francos aclaró: “Es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones, no se puede estar sujeto a la improvisación, la secretaría de Energía trabaja en este tema”.

Por otro lado, Francos aprovechó el mismo tema y habló de la suba de tarifas: “Aumentan, si no el costo lo tiene que pagar el Estado. siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no hay generación razonable a nadie se le puede pedir inversión. La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”, cerró en sus declaraciones.

Y, si bien todavía no revelaron las fechas y horarios en la que comenzarán los cortes, la página oficial de Edesur y Edenor siempre deja publicados los días y horarios. Aunque, por lo que dio a entender el Jefe de Gabinete, todo comenzará a partir de diciembre.