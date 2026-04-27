El Gobierno define su estrategia para respaldar a Manuel Adorni en el Congreso

En el oficialismo reconocen que su aprobación será compleja, debido a resistencias tanto en la oposición como en bloques aliados. Ante ese escenario, no se descarta avanzar con alternativas, como una eventual suspensión de las primarias, en caso de no reunir los votos necesarios para una modificación estructural del sistema.

El Gobierno también enfrenta otros frentes legislativos sensibles, como la implementación de la ley de financiamiento universitario y la normativa sobre discapacidad. En ambos casos, el Ejecutivo apeló fallos judiciales que lo obligaban a aplicar las leyes sancionadas, mientras impulsa proyectos propios para modificar su impacto fiscal.

En este contexto, en la Casa Rosada reconocen dificultades para construir mayorías en el Congreso y evalúan priorizar iniciativas de menor conflictividad, como la denominada "Ley Hojarasca", orientada a derogar normas consideradas obsoletas, y proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada, además de avanzar con pliegos judiciales pendientes en el Senado.