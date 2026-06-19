Manuel Adorni gastó casi medio millón de dólares en Indio Cua rodeado de sospechas por su patrimonio

La compra inicial: El Vocero adquirió un lote que contaba con una casa alquilada y su respectiva escritura en Indio Cua por un valor de 120.000 dólares .

Desalojo "Express" en efectivo: Para poder disponer de la propiedad de manera inmediata y comenzar las obras, le pagó 50.000 dólares en efectivo (cash) al inquilino que residía allí para que abandonara la vivienda antes de la finalización de su contrato.

Refacciones faraónicas: La remodelación de la casa demandó un gasto de 245.000 dólares , aunque el propio Adorni intenta justificar ante su entorno que la obra costó 170.000 dólares.

Alquiler paralelo: Mientras se ejecutaban las costosas reformas, el funcionario no se privó de veranear ni de pasar los fines de semana en el country: destinó 21.000 dólares para alquilar otra propiedad en el mismo predio durante 15 meses, incluyendo la temporada de verano de 2024.

Doble gasto de mantenimiento: En concepto de expensas, acumuló aproximadamente 10.000 dólares, ya que debió abonar en simultáneo los gastos de la casa en refacción y los de la vivienda que alquilaba de forma temporal.

Toda esta ingeniería inmobiliaria arroja un total de 446.000 dólares, una cifra parcial que no incluye el ostentoso equipamiento interior.

La situación del desalojo y el apgo en efectivo de 50.000 dólares al inquilino para que se vaya de la vivienda fue denunciado este jueves ante la Justicia por la diputada Marcela Pagano.

Casa adorni Manuel Adorni gastó casi medio millón de dólares en Indio Cua en medio de sospechas por su patrimonio

Sábanas de lujo a nombre de terceros, la última polémica de Manuel Adorni

Al millonario costo de la estructura edilicia se le deben sumar los gastos de decoración y confort, los cuales abrieron una nueva línea de investigación sobre presunto testaferrismo o desvío de fondos.

Hasta el momento, se detectó que Adorni gastó 8.000.000 de pesos únicamente en la compra de colchones, edredones y sábanas de alta gama para la propiedad de Indio Cua. Lo escandaloso del hecho es que dicha compra fue facturada a nombre de su secretaria privada, una maniobra que busca ocultar el verdadero patrimonio del funcionario y que profundiza el escándalo que sacude al riñón del Poder Ejecutivo.