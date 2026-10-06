El Gobierno despidió a Lionel Messi y el vocero lo comparó con Milei: "Es un ejemplo para todos"
Adrián Ravier destacó la carrera del capitán argentino y, ante una pregunta sobre el liderazgo de la Pulga, trazó un inesperado paralelismo con el Presidente.
Lionel Messi jugará este martes su último partido oficial con la Selección Argentina y el Gobierno nacional aprovechó la previa para despedir al capitán y agradecerle por todos los años de alegrías que le dio al país. El encargado de hacerlo fue el vocero presidencial Adrián Ravier, quien durante su conferencia de prensa en Casa Rosada destacó tanto los logros deportivos del futbolista como su personalidad fuera de la cancha.
La palabra del vocero presidencial para despedir a Lionel Messi
“Hoy es un día muy importante para los argentinos porque nos ha hecho muy felices, en cantidad de oportunidades, que hoy sea su último partido oficial, más allá de que sea un amistoso. Es realmente algo para destacar y por eso lo saludamos”, expresó Ravier al referirse al encuentro que Messi disputará en el estadio Monumental.
El funcionario también remarcó las características personales del capitán argentino: “No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde que admiramos afuera de la cancha y esto hay que insistir realmente es un ejemplo para todos nosotros”.
Pero la respuesta tomó otro rumbo cuando el periodista le preguntó si Javier Milei había aprendido algo del liderazgo y de las buenas maneras de Messi. Fue entonces cuando Ravier trazó una comparación entre ambos. “Como lo es también Javier Milei por el liderazgo que está mostrando a nivel global”, afirmó el vocero, quien inmediatamente comenzó a enumerar los logros que, según su visión, consiguió el Presidente desde su llegada al poder.
“Ya lo vimos en las últimas siete elecciones: los candidatos que ha apoyado, que han permitido darle más grados de libertad a gran parte de nuestra región y que realmente es un modelo a seguir”, sostuvo Ravier.
El vocero fue todavía más allá y aseguró que Milei será recordado en el futuro por su gestión. “Creo que hay un montón de logros que podemos mostrar en nuestro Presidente tanto en materia económica, en materia política, como en materia social que son para destacar y que yo creo que cuando pasen las décadas y miremos para atrás, una y otra vez, vamos a seguir admirando a este presidente que logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie”, afirmó.
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