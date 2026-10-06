El Gobierno despidió a Lionel Messi y el vocero lo comparó con Milei: "Es un ejemplo para todos"

El vocero fue todavía más allá y aseguró que Milei será recordado en el futuro por su gestión. “Creo que hay un montón de logros que podemos mostrar en nuestro Presidente tanto en materia económica, en materia política, como en materia social que son para destacar y que yo creo que cuando pasen las décadas y miremos para atrás, una y otra vez, vamos a seguir admirando a este presidente que logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie”, afirmó.