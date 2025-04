El Gobierno echó al fotógrafo que permitió identificar al agresor de Pablo Grillo

El fotógrafo explicó en El Destape, medio en el que también trabaja, que "fue una reducción de personal personalizada, pues fui el único de toda el área de prensa desafectado de mis funciones".

"En enero de 2024, mi contrato debía renovarse por un año tras aprobar el examen de idoneidad, pero sorpresivamente, solo me lo renovaron por tres meses. Reclamé y, entre idas y vueltas, desde recursos humanos asumieron que fue un error de ellos. Me aseguraron que, en abril, mi contrato se renovaría automáticamente hasta diciembre. Sin embargo, el lunes pasado, 31 de marzo, Directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación, María José Pérez Insúa, me llamó cordialmente para anunciarme que, “desde arriba”, le llegó la orden de no renovar mi contrato debido a una "reducción de personal", explicó.

Kaloian Santos Cabrera

Más allá del trabajo que cumple en el Estado, por otro lado, como muchos trabajadores de prensa, Kaloian Santos Cabrera tiene trabajos fuera de su horario laboral y, en este caso, es un habitual fotógrafo en manifestaciones y de coberturas en marchas. Según supo este medio, las explicaciones otorgadas al fotógrafo tiene que ver con que desde Capital Humano entregaron el nombre para que no sea renovado.

"Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Mi trabajo en el ministerio fue impecable, con un sentido de pertenencia labrado a lo largo de más de una década, sin importar quién fuera el gobierno de turno. De todo eso y de poder mostrar la realidad a través de mi cámara en la calle, me siento profundamente orgulloso", agregó.