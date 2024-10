El Gobierno eliminará la moratoria previsional

represion jubilados congreso @SATSAIDnacional

Este programa permitía que pudieran jubilarse los trabajadores que tenían la edad necesaria pero no cumplían con los 30 años de aportes obligatorios debido a que se habían visto obligados a trabajar en la informalidad. La moratoria no permitía jubilarse "gratis" como suelen asegurar algunos de sus detractores, quienes accedían a la jubilación por esa vía realizaban los aportes que les faltaba por medio de descuentos en sus jubilaciones hasta completar "su deuda" con el sistema previsional. En rigor la deuda es de los empresarios que evadieron realizar sus aportes laborales pero es el trabajador el que paga el costo de la evasión empresaria.

"La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", aseguró de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.

De los Heros aseguró que que "la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima".

Al tratarse la ley Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el artículo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.

La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite comprar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional.

La iniciativa sancionada concluye el 23 de marzo y se había previsto que puedan jubilarse alrededor de 800 mil ciudadanos entre hombres y mujeres, que ya tiene la edad para acceder al beneficio, y que le falte diez años para jubilarse y tenga una cantidad de aportes verificables hasta el 2008.

Les ofrece un plan de pagos para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. Se estima que 552 mil mujeres y 327 mil hombres varones estaban en condicione de acceder a ese plan cuando se sancionó la norma.

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite a las mujeres mayores de 60 y hombres de 65 acceder a un plan de regularización en 120 cuotas para completar los aportes que le faltan para alcanzar los 30 años.

Jubilados

También establece que los trabajadores de 50 años que tengan menos de 20 años de aportes realicen pagos extra para llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales.

Miles de ellos no podrán ahora jubilarse y accederán a una prestación un 20% inferior al haber jubilatorio mínimo. En octubre de este año la PUAM no llega a los 200 mil pesos (es de 195.456 pesos).