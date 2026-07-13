La ANMAT prohibió la venta de una serie de cremas faciales y los cosméticos de cuatro marcas

El organismo sostuvo que se trata de productos considerados ilegítimos y señaló que no es posible garantizar que hayan sido elaborados en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus fórmulas contengan únicamente ingredientes permitidos por la legislación vigente.

También indicó que los cosméticos no habrían sido importados por establecimientos habilitados ni mediante el procedimiento legal de autorización. Por ese motivo, la prohibición abarca su uso, distribución, publicidad y publicación en sitios de comercio electrónico.

Disposición 4193/2026: