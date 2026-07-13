La ANMAT prohibió la venta de una serie de cremas faciales y los cosméticos de cuatro marcas
De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos y son potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes en todo el país el uso, la venta, la distribución y la publicidad de una serie de productos cosméticos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar. Así quedó plasmado en la Disposición 4193/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos cosméticos que a continuación se detallan, y todo otro producto cosmético de las referidas marcas, en todas sus presentaciones y contenidos netos, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados: 1) Máscara facial ROSE FACIAL MASK marca 'USHAS', 25 ml, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 2) Máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN marca 'FAYANKOU', 25 ml, vencimiento: 06/2028, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 3) Máscara facial FACIAL MASK marca 'KAKAZIYAN CARTOON MASK', made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 4) Máscara facial MASK PACK marca 'KAKAZIYAN CARTOON MASK', 30 ml, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. 5) Máscara de manos marca 'CHOVEMOAR', 36 g, lote: HBD12C1, exp: 20240411, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".
La prohibición también comprende cualquier otro cosmético de esas cuatro marcas, en todas sus presentaciones y contenidos, hasta que su situación sea regularizada ante el organismo.
Además de impedir su comercialización en locales, la Anmat ordena retirar las publicaciones de plataformas de venta en línea. Los productos habían sido encontrados durante fiscalizaciones electrónicas y en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde también se ofrecían envíos al resto del país.
Según explicó la Anmat, al consultar su base de datos no encontró cosméticos registrados cuyos datos coincidieran con los incluidos en los envases de los artículos investigados.
El organismo sostuvo que se trata de productos considerados ilegítimos y señaló que no es posible garantizar que hayan sido elaborados en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus fórmulas contengan únicamente ingredientes permitidos por la legislación vigente.
También indicó que los cosméticos no habrían sido importados por establecimientos habilitados ni mediante el procedimiento legal de autorización. Por ese motivo, la prohibición abarca su uso, distribución, publicidad y publicación en sitios de comercio electrónico.
Disposición 4193/2026:
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