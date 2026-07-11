Cómo sigue la salud del adolescente de 15 años que fue atacado por una patota en Córdoba
El menor tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa, debido a la gravedad de las lesiones.
Santiago Herrero, el adolescende de 15 años que fue atacado la noche del jueves por otro grupo de jóvenes en Villa Carlos Paz, permancece internado tras ser operado producto del grave traumatismo de cráneo que le detectaron.
En ese contexto, su mamá, María Laura Tamagnone, informó que “pasó la noche estable” y que está respondiendo de manera positiva al tratamiento. “Responde bien a la medicación. Responde a estímulos, mueve manos y pies. Está bajando bien la inflamación del cerebro”, detalló en diálogo con TN.
Además, Tamagnone explicó que, si la evolución continúa siendo favorable, este sábado los médicos comenzarán a disminuir la sedación para evaluar su respuesta neurológica.
Con esperanza, cerró el mensaje con una frase que refleja el optimismo de la familia: “Mi chiquito es fuerte y de ésta sale sí o sí”.
“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató la madre de la víctima, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.
Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá de Santiago contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.
“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.
La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja para identificar a todos los responsables de la brutal agresión.
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