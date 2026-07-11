Cómo sigue la salud del adolescente de 15 años que fue atacado por una patota en Córdoba

Aunque todavía no estarían esclarecidos los detalles de cómo fue la golpiza, la mamá de Santiago contó que había intentado huir, pero que le fue imposible porque uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió en la cabeza.

“Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, aseguró la mujer. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, tras ser socorrido, Herrero fue asistido primero en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja para identificar a todos los responsables de la brutal agresión.