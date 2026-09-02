Luis Caputo, en modo Adorni, aseguró: "Nos deslomamos por un cambio para todos"
El ministro de Economía utilizó la expresión utilizada por Manuel Adorni y que marcó el principio de su fin en la gestión anarcocapitalista.
En marzo de este año, Manuel Adorni aseguraba que viajaba a Nueva York junto a su esposa, ambos en el avión presidencial, para "deslomarse" durante la semana denominada "Argentina Week" que iba a tener lugar en esa ciudad de los Estados Unidos. De ahí en más, todo fue cuesta abajo para el entonces jefe de Gabinete, quien acabó renunciando y hoy es objeto de una profunda investigación judicial.
Al parecer, también Luis Caputo se esfuerza de manera intensa, hasta el agotamiento físico y mental, por los argentinos, ya que utilizó idéntico verbo pronominal para calificar el trabajo que viene llevando adelante por el conjunto de los argentinos; al menos, según su particular visión.
El ministro de Economía no recordó o no le importó recordar aquella desafortunada expresión de Adorni —según él mismo llegó a reconocer posteriormente— y la reiteró en declaraciones a la prensa que lo esperaba tras su intervención en el encuentro derechista denominado “Vientos de Cambio” que tuvo lugar en un hotel porteño, organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto al Archbridge Institute y la revista estadounidense Reason.
Ante un numeroso grupo de periodistas, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a la crítica situación socioeconómica que sufren millones de argentinos al pedir “paciencia” porque, en definitiva, “vamos por el camino correcto”, afirmó.
“La gente se puede quedar tranquila que estamos por el camino correcto, que sabemos que lleva tiempo, que hay que tener paciencia, pero que sepan que nosotros trabajamos y nos deslomamos para que este cambio se continúe y se dé para todos lo más rápido y mejor posible”, confesó Caputo.
El nuevo discurso contra los industriales de Luis Caputo
Durante su discurso en el encuentro denominado “Vientos de Cambio”, que se desarrolló hasta este miércoles en un hotel céntrico, Luis Caputo afirmó que como ministro de Economía le toca "defender los intereses" de los argentinos y volvió a fustigar los bienes que produce la industria nacional.
"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó el titular del Palacio de Hacienda en respuesta a las críticas y reclamos que se formularon al Gobierno desde el sector industrial.
En otro tramo de su alocución, Caputo sostuvo que "el crecimiento va a venir por las exportaciones" y calificó como variable "obvia" que la economía vaya “en dos velocidades", señalando que mientras había “sectores con una ventaja comparativa enorme”, aludiendo a los industriales argentinos, “a los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", sentenció.
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