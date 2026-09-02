Luis Caputo, en modo Adorni, aseguró: "Nos deslomamos por un cambio para todos"

El nuevo discurso contra los industriales de Luis Caputo

Durante su discurso en el encuentro denominado “Vientos de Cambio”, que se desarrolló hasta este miércoles en un hotel céntrico, Luis Caputo afirmó que como ministro de Economía le toca "defender los intereses" de los argentinos y volvió a fustigar los bienes que produce la industria nacional.

"Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó el titular del Palacio de Hacienda en respuesta a las críticas y reclamos que se formularon al Gobierno desde el sector industrial.

En otro tramo de su alocución, Caputo sostuvo que "el crecimiento va a venir por las exportaciones" y calificó como variable "obvia" que la economía vaya “en dos velocidades", señalando que mientras había “sectores con una ventaja comparativa enorme”, aludiendo a los industriales argentinos, “a los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", sentenció.