El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso hacia la desregulación del mercado legal de armas
La gestión de Javier Milei ya flexibilizó las condiciones para la tenencia de armas y hasta habilitó a los civiles a comprar fusiles semiatomáticos y subametralladoras.
El gobierno de Javier Milei avanza en su plan para desregularizar el mercado legal de armas y en ese camino dispuso este viernes que el Registro Nacional de Armas (Renar) pase a funcionar como un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional y estableció su nueva estructura, conducción y atribuciones. Así lo igualó con la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y la Prefectura Naval.
Así quedó plasmado en el Decreto 770/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
De esta manera el Renar tendrá entre sus objetivos “prevenir y combatir la violencia armada y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados”.
El organismo pasará a estar encabezado por un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, seguido de un subdirector con rango y jerarquía de subsecretario que serán designados por el Poder Ejecutivo. Asi el Gobierno elevó el nivel jerárquico de la conducción del Renar.
Estableció además las nuevas funciones del ente sobre las armas, municiones y artefactos explosivos, entre las cuales figuran la registración y fiscalización; la fabricación y comercialización de las mismas; adquisición, transferencia y traslado; controles de tenencia y portación; la importación, exportación y tránsito del armamento; secuestros, incautaciones y decomisos; y la destrucción de materiales controlados.
A su vez, el Renar tendrá bajo su órbita al Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, además del Registro Único de Información y un banco nacional informatizado de datos.
Tamién se le otorga facultades para disponer medidas preventivas o cautelares, entre ellas la suspensión preventiva de autorizaciones o habilitaciones y la inmovilización administrativa de materiales controlados. También podrá aprobar procedimientos vinculados con la registración, fiscalización, control, trazabilidad e intercambio de información sobre esos materiales y sus usuarios.
Decreto 770/2026:
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