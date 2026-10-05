Javier Milei volvió a reunirse con su Gabinete y anunció un viaje a España: cuándo se va

La segunda etapa de la reunión contó con la presencia del economista Alberto Ades, doctor egresado de la Universidad de Harvard. Ades expuso los ejes de su trabajo “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”, donde analizó las transformaciones de la economía global desde 2022 y subrayó las oportunidades de Argentina para posicionarse como un proveedor estratégico de energía, minerales y alimentos para los mercados occidentales.

El encuentro contó con la participación de la plana mayor del Ejecutivo y autoridades parlamentarias, entre ellos la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; los ministros Federico Sturzenegger, Carlos Presti, Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios.