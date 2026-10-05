Javier Milei volvió a reunirse con su Gabinete y anunció un viaje a España: cuándo se va
Además, el presidente Milei celebró el resultado de las elecciones en Brasil y aseguró que a Lula da Silva no le sirvió su "plan platita".
Tras concluir su participación en el evento Argentina Week en Francia, el presidente Javier Milei volvió a encabezar este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, interrumpiendo un paréntesis de tres semanas sin este tipo de encuentros deliberativos. La agenda oficial abarcó desde el análisis de procesos electorales en la región y en Europa hasta el repaso de variables económicas locales e internacionales.
Durante el encuentro, el mandatario nacional evaluó los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y expresó su satisfacción por el desempeño del candidato Flávio Bolsonaro. De acuerdo con voceros del Ejecutivo, Milei sostuvo que los incentivos económicos desplegados por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva en el tramo final de la campaña —calificados como un "plan platita"— no lograron el impacto esperado, lo que a su criterio evidencia el agotamiento de ese tipo de medidas.
En materia internacional, también se abordó el llamado a elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En ese contexto, se ratificó que Milei viajará a España el próximo 19 de octubre para cumplir con una agenda de actividades en Madrid prevista para el 21 de ese mes.
A su vez, Pablo Quirno expuso sobre las acciones diplomáticas vinculadas al reclamo de soberanía sobre las Malvinas y los avances en la solicitud de arbitraje internacional.
Milei se reunió con su Gabinete: balance económico y presentación académica
En la discusión doméstica, el jefe de Estado repasó la marcha de los indicadores económicos y destacó el desempeño de la recaudación fiscal correspondiente al mes de septiembre. Asimismo, se analizaron los efectos de la coyuntura global sobre la economía argentina, en particular la volatilidad del precio del petróleo, las tensiones en la oferta mundial y la persistencia de elevadas tasas de interés en Estados Unidos, contexto en el cual Milei remarcó el ritmo de actividad del país frente al escenario internacional.
La segunda etapa de la reunión contó con la presencia del economista Alberto Ades, doctor egresado de la Universidad de Harvard. Ades expuso los ejes de su trabajo “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”, donde analizó las transformaciones de la economía global desde 2022 y subrayó las oportunidades de Argentina para posicionarse como un proveedor estratégico de energía, minerales y alimentos para los mercados occidentales.
El encuentro contó con la participación de la plana mayor del Ejecutivo y autoridades parlamentarias, entre ellos la secretaria general Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; los ministros Federico Sturzenegger, Carlos Presti, Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario