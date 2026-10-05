La muy magra recuperación del consumo en septiembre no alcanzó para revertir el derrumbe del 2,1% en el año

Fuente: CAME

En paralelo, la proporción de respuestas que reportó un empeoramiento en las condiciones de su negocio descendió al 44,3%, reflejando una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a agosto, mientras que la fracción de pymes que tuvo una mejora en su desempeño operativo representó únicamente el 5,6% del total de unidades relevadas durante el período.

En relación con la expectativa futura, el informe reflejó que “el 44,1% de los consultados anticipa que el desempeño de su firma permanecerá constante”, mientras que “el 41,8% proyectó un panorama futuro más favorable” y “el 14,1% restante prevé un empeoramiento”.

Asimismo, en lo concerniente a realizar inversiones, indicó que "el 55,7% consideró que no es una etapa propicia”, en tanto que un 31% no fijó postura al respecto y un 13,4% “avaló la concreción de nuevos desembolsos de capital”.

Fuente: CAME

Por otro lado, detalló: “Durante septiembre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 19,4% y una suba intermensual del 8,7%”.

El relevamiento por rubros presentó cinco rubros con desempeño positivo. La suba más pronunciada correspondió a "Textil e indumentaria" (+5%), seguida por "Calzado y marroquinería" (+3,5%) y "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción" (+3,3%).

En contraste, dos sectores registraron caídas en la comparación con el mismo mes del año anterior, encabezados por "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-3,4%); y "Alimentos y bebidas" (-3,1%).

Informe completo: