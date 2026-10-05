Flávio Bolsonaro le agradeció a Javier Milei tras el triunfo en Brasil: "Nuestras naciones estarán más cerca"

"Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa", afirmó.

Por último, volvió a destacar el vínculo con Milei y expresó: "Contamos con usted, presidente Javier Milei, y con el querido pueblo argentino para hacer realidad todo el extraordinario potencial de nuestros pueblos y países".

Brasil: los candidatos que quedaron afuera del balotaje definen si apoyan a Lula da Silva o a Flávio Bolsonaro

Luego de una ajustada primera vuelta donde el senador Flávio Bolsonaro aventajó al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva por algo más de 2,2 millones de sufragios, la atención política en Brasil se trasladó a los candidatos que no lograron acceder al balotaje del próximo 25 de octubre.

Los competidores que quedaron fuera de la definición comenzaron a mover sus fichas y fijar postura de cara a la contienda decisiva:

Augusto Cury (Avante): El escritor y psiquiatra, que obtuvo el tercer lugar con el 2,89% de los votos (3,4 millones), anunció un distanciamiento total. Cury aseguró que no apoyará a ningún candidato , prohibió que se utilice su nombre para pedir sufragios y anticipó que se retirará por completo de la vida política.

Renan Santos (Missão): El referente de ultraderecha, cuarto en los comicios con el 2,24% (2,6 millones de votos), optó por la neutralidad. Comunicó a sus seguidores que no militará ni por Lula ni por Bolsonaro , como tampoco impulsará el voto nulo.

Ronaldo Caiado (PSD): El exgobernador de Goiás, quinto con el 2,18%, prefirió no definir una postura individual e indicó que debatirá los pasos a seguir junto a la cúpula de su espacio político.

El exgobernador de Goiás, quinto con el 2,18%, e indicó que debatirá los pasos a seguir junto a la cúpula de su espacio político. Romeu Zema (Novo): El exgobernador de Minas Gerais, aunque cosechó apenas el 0,27%, fue categórico respecto a su posicionamiento de cara al balotaje: "Donde esté el PT, el Novo y yo estaremos del otro lado", sentenció para descartar cualquier acercamiento al oficialismo.

Una masa crítica de votantes sin dirección clara

La decisión colectiva de los principales candidatos eliminados de declararse neutrales o mantenerse al margen deja a la deriva a más del 5% del padrón electoral. Sin una consigna de voto explícita por parte de figuras como Cury o Santos, ambos polos de la grieta brasileña deberán salir a seducir directamente al votante independiente y desencantado. Este escenario traslada la presión a las estructuras territoriales y a la estrategia de alianzas regionales que logren tejer el Partido Liberal y el Partido de los Trabajadores durante las tres semanas que faltan para la segunda vuelta.