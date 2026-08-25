Insólito: Lilia Lemoine aseguró que "no es tarea del Gobierno" atender la economía de cada hogar
En declaraciones a C5N, la diputada de La Libertad Avanza indicó que la gestión de Javier Milei tiene que enfocarse sólo en la "macroeconomía".
En la previa al encuentro entre Javier Milei y sus diputados en Casa Rosada, Lilia Lemoine fue abordada por Lautaro Maislin, de C5N, ante el cual lanzó una insólita afirmación al respecto de la economía de cada hogar. De acuerdo al pensamiento de la diputada de La Libertad Avanza, eso no es asunto de Javier Milei.
"La función del gobierno no es esa, el Gobierno acomoda la macro y cuando las cosas estén en orden, las cuentas en orden, el riesgo país a baja y demás, en ese caso las cosas tienen que acomodarse, pero no es función de ningún gobierno encargarse de la micro, el que diga eso, en realidad, está proponiendo un robo", indicó.
Al respecto de las dificultades económicas de los argentinos, sostuvo: "Es un problema, toda la vida lo fue, pero es un tema que deben definir los privados porque si el Estado se hiciera cargo de pagar las deudas de un privado, eso se paga con impuestos que son de otros aportantes, o sea, aportantes no, el pagador de impuestos no es voluntario el pago de impuestos, es a la fuerza. Entonces es robarle a uno para darle a otro y eso está mal".
Lilia Lemoine habló los dichos de Milei sobre que la gente se endeudó "por comprar televisores"
Seguidamente, habló de los dichos de Javier Milei en referencia a que los ciudadanos están endeudados por comprar "televisores para el Mundial". En este sentido, dijo: "Algunos sí, otros no, pero otra vez, los niveles de morosidad que hay no son niveles diferentes a los de otros países del mundo. Se está usando un estilo de comercio que es desagradable para tratar de vender una mentira, que realmente siempre pasó".
"Ahora, es peor de hecho si una persona va y pide un préstamo a una persona que después va y le quiebra las piernas. Por lo menos las personas que se endeudaron, un poco porque no sabían lo que estaban haciendo, porque no hay información financiera, porque sí hay usura, esas personas, en el peor de los casos, quedan fuera de conseguir un crédito, los ponen en el Veraz, pero no vas preso por no pagar la tarjeta de crédito. No es la situación más dramática que pueda vivir un ciudadano", sostuvo.
Y cerró: "Sería dramático que alguien tuviera que pedir un préstamo a un privado que después va y te rompe las piernas. Eso es gravísimo y no está pasando afortunadamente porque es un tema entre privados".
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