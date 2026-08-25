Insólito: Lilia Lemoine aseguró que "no es tarea del Gobierno" atender la economía de cada hogar

Al respecto de las dificultades económicas de los argentinos, sostuvo: "Es un problema, toda la vida lo fue, pero es un tema que deben definir los privados porque si el Estado se hiciera cargo de pagar las deudas de un privado, eso se paga con impuestos que son de otros aportantes, o sea, aportantes no, el pagador de impuestos no es voluntario el pago de impuestos, es a la fuerza. Entonces es robarle a uno para darle a otro y eso está mal".