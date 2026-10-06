El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política: cómo sigue la agenda oficial
El habitual encuentro de cada martes entre los principales funcionarios del Gobierno de Javier Milei fue reprogramada por una actividad oficial.
En el arranque de una semana clave cargada de movimientos en la agenda oficial, fuentes gubernamentales confirmaron que la habitual reunión de la mesa política que se lleva a cabo los días martes fue suspendida y reprogramada, quedando su nueva fecha sujeta a un próximo aviso.
El motivo principal de la modificación en la hoja de ruta del Ejecutivo es el traslado de los principales funcionarios nacionales hacia el norte del país, donde este martes encabezarán una fuerte apuesta en materia de inversiones y minería.
Cómo sigue la agenda del Gobierno de Javier Milei
Este martes 6 de octubre, una comitiva de alto rango integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, viajará a la provincia de Salta para participar de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el estratégico Salar del Hombre Muerto.
De acuerdo al cronograma difundido por fuentes oficiales, las actividades se desarrollarán bajo la siguiente agenda:
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09:20 h — Arribo de la comitiva nacional a la planta ubicada en la Puna.
09:30 h — Inicio formal del acto, que contará con la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en el desarrollo de las futuras etapas III y IV del proyecto, con la meta de alcanzar una producción récord de 100.000 toneladas anuales de productos de litio.
10:00 h — Comienzo de la segunda parte de la ceremonia, que incluirá la presentación del informe de finalización de obra y el corte de cintas oficial de la Planta II.
El evento reunirá a referentes del sector empresario, diplomático y político de la región. Durante los discursos centrales tomarán la palabra el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador de la República de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; los mandatarios provinciales Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca); el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el cierre institucional estará a cargo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Con esta incursión federal, el Gobierno busca potenciar la agenda de inversiones extractivas y desarrollo exportador, reconfigurando sus prioridades políticas de la semana en medio de las modificaciones en los casilleros de gestión.
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