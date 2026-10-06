El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política: cómo sigue la agenda oficial

Reunión de la Mesa Política del Gobierno con Sturzenegger después de traspies legislativos.

Cómo sigue la agenda del Gobierno de Javier Milei

Este martes 6 de octubre, una comitiva de alto rango integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, viajará a la provincia de Salta para participar de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el estratégico Salar del Hombre Muerto.