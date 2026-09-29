La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse en torno al panorama legislativo y la visita de León XIV

Karina Milei participó del encuentro

La presencia de la secretaria general de la Presidencia volvió a ser uno de los datos salientes de la Mesa Política, en medio de las versiones que durante los últimos días señalaron supuestas diferencias con Javier Milei, aunque desde su entorno rechazaron esas especulaciones.

También asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.