La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse en torno al panorama legislativo y la visita de León XIV
Karina Milei participó del encuentro en Casa Rosada, en medio de las versiones sobre diferencias internas.
La Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada para evaluar la situación en materia de seguridad en los principales centros urbanos y avanzar con las iniciativas que el oficialismo impulsa en el Congreso, en una semana marcada además por definiciones políticas y nuevas tensiones internas.
El encuentro de este martes contó con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien presentó un informe sobre la situación de su área. Entre los asuntos abordados figuró el episodio ocurrido en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia de su cartera resultó herido de un disparo en un brazo durante un intento de asalto.
La cuestión de la seguridad también estuvo presente en los preparativos para la visita del papa León XIV, durante los cuales se analizaron los protocolos y el operativo previsto para su estadía, con foco en las medidas de prevención y la coordinación entre los distintos organismos involucrados.
En paralelo, los integrantes de la mesa analizaron el panorama legislativo del oficialismo. Entre las cuestiones tratadas estuvieron la reforma electoral que se debate en el Senado y el avance del proyecto de ley sobre la Defensa de la Soberanía Nacional en las Islas Malvinas, que se discute en la Cámara de Diputados.
La reunión en Casa Rosada se produjo además en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Francia, donde encabezará la Argentina Week y mantendrá una reunión bilateral con Emmanuel Macron. De esta manera, la actividad del Ejecutivo combina por estos días las gestiones parlamentarias con la agenda internacional del mandatario.
Karina Milei participó del encuentro
La presencia de la secretaria general de la Presidencia volvió a ser uno de los datos salientes de la Mesa Política, en medio de las versiones que durante los últimos días señalaron supuestas diferencias con Javier Milei, aunque desde su entorno rechazaron esas especulaciones.
También asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
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