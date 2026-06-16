El Gobierno vuelve a dejar afuera a Victoria Villarruel de un acto oficial

En tanto, desde el gobierno de Santa Fe aclararon que no intervienen en la organización ni en la distribución de invitaciones, una tarea que depende exclusivamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

La eventual ausencia de Victoria Villarruel volvería a exponer la distancia política que mantiene con el núcleo más cercano al presidente, en una relación que atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la gestión.

Sin Villarruel: Milei viaja a Rosario con Adorni para el acto por el Día de la Bandera

Javier Milei viajará a Rosario para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional en su honor. De la actividad también participarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente rosarino, Pablo Javkin; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial.

La ceremonia se realizará el próximo 20 de junio y está prevista para las 10 de la mañana. Como ocurre cada año, reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales junto a miles de personas que se acercarán al emblemático monumento para conmemorar la creación de la bandera argentina por parte de Manuel Belgrano.

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Milei volverá a mostrarse junto a Adorni públicamente

En medio de la tensión política y judicial, Adorni volverá a mostrarse junto al Presidente, que sostiene su respaldo al jefe de Gabinete pese a los cuestionamientos de las últimas semanas. En el oficialismo descartan por ahora cualquier modificación en el Gabinete, una posición compartida por Karina Milei.

La visita a Santa Fe no será la única actividad patria que encabezará el mandatario durante las próximas semanas. De acuerdo con lo que trascendió desde la Casa Rosada, Milei tiene previsto viajar a Tucumán el próximo 9 de julio para participar de los festejos por el Día de la Independencia, una agenda que se desarrollará después de su viaje a Estados Unidos.