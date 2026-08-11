Feriado por la visita del Papa León XIV a Argentina: antecedentes y chances de un decreto de Javier Milei
Presentaron un proyecto para que Javier Milei firme un decreto con un feriado por la llegada del Papa León XIV a la Argentina. Repasá los antecedentes.
El diputado Jorge Taiana impulsó una iniciativa para que Javier Milei decrete feriado especial durante la llegada del Santo Padre a la Argentina en noviembre. La propuesta busca facilitar la asistencia a los actos litúrgicos programados, tomando como referencia a la suspensión de actividades decretada durante la gira pastoral de Juan Pablo II.
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La viabilidad del feriado por la llegada del Papa León XIV
El proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados cuenta con el respaldo de más de 20 legisladores nacionales. El texto solicita al Poder Ejecutivo que declare jornadas no laborables excepcionales los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, amparándose en el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.399 de Feriados Nacionales. La intención principal es garantizar la movilidad del pueblo y coordinar adecuadamente los servicios públicos de transporte.
Los antecedentes de jornadas no laborables en visitas papales
La iniciativa remite directamente a los hitos organizativos de nuestro país. Durante la histórica gira de Juan Pablo II en abril de 1987, las autoridades decretaron asuetos y facilidades de transporte para permitir que cientos de miles de fieles se congregaran en los actos masivos realizados en Córdoba, Buenos Aires y diversas provincias. De aprobarse la medida actual, se repetiría un esquema de feriado extraordinario para acompañar este evento de enorme trascendencia histórica, espiritual e institucional.
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