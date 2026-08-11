Feriado por la visita del Papa León XIV a Argentina: antecedentes y chances de un decreto de Javier Milei

La viabilidad del feriado por la llegada del Papa León XIV

El proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados cuenta con el respaldo de más de 20 legisladores nacionales. El texto solicita al Poder Ejecutivo que declare jornadas no laborables excepcionales los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, amparándose en el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.399 de Feriados Nacionales. La intención principal es garantizar la movilidad del pueblo y coordinar adecuadamente los servicios públicos de transporte.