El Gordo Dan celebró la caída del proyecto Ficha Limpia: "No se coman la curva"

Sin embargo quien dejó en claro que esta es la estrategia del oficialismo fue uno de los miembros más destacados de su muy bien rentado ejército de trolls: el "Gordo Dan".

Daniel Parisini, más conocido en las redes sociales como el "Gordo Dan", pidió este jueves "no comerse la curva" del proyecto de Ley "Ficha Limpia".

"En Estados Unidos, con ficha limpia, Trump NO hubiese podido competir. Porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócratas bienpensantes de centro izquierda", advirtió el Gordo Dan.

Y siguió: "Estoy a favor de que las justicias corrompidas por los gobernadores de turno en las provincias NO puedan decidir quién es candidato y quién no. Estoy a favor de que Bolsonaro pueda presentarse a elecciones nuevamente en Brasil (no puede porque los comunistas lo condenaron) y estoy a favor de que si a Trump lo metían PRESO los demócratas pudiera haber sido Presidente igual desde adentro de su CELDA, como es en Estados Unidos actualmente. Que la puta gente decida. Y no que un juez de turno que no sabes de qué lado juega y a qué intereses responde, pueda decidir el destino entero de una nación".

De esta manera el "Gordo Dan" dejó al descubierto la estrategia del oficialismo de cara a las elecciones del próximo año. Una estrategia que, temen en el PRO, relega a un más que deslucido lugar al PRO que se quedaría afuera de la "discusión grande".

Quien no coincide con la estrategia del oficialismo es el senador Francisco Paoltroni. El senador, eyectado de La Libertad Avanza en el inicio de la gestión de Milei volvió a cargar hoy contra la estrategia del Gobierno de polarizar con Cristina.

"Eligieron polarizar con Cristina Kirchner como si fuese inofensiva y van a cometer el riesgo de lo que le pasó a Mauricio Macri. Si Cristina hace unas buenas elecciones de medio término, ¿Sabés cómo huyen despavoridos los inversores y todos los que creen que las cosas en Argentina están cambiando? Es innecesario ese riesgo", advirtió Paoltroni este jueves en diálogo Radio Delta.

Y siguió: "El gobierno la está subiendo a Cristina Kirchner al ring. Lo hacen con el tema de (Ariel) Lijo y con Ficha Limpia, se chicanean entre el presidente y la ex vicepresidenta. Cristina Kirchner siempre va a ser competitiva hasta que se retire. Ahora empezó a recorrer el conurbano, el Gran Rosario, Santiago del Estero, ¿Que crees que está haciendo?".

"A Cristina no la podés subestimar nunca. Nunca me gustó lo que hizo ella y Néstor Kirchner porque fui uno de los primeros perjudicados con su gobierno cuando intervinieron el trigo y la carne. Tenía 25 años y me robaron 5 años del laburo del emprendimiento, eso te dice lo que pienso del Kirchnerismo. Por eso me fui al norte del país y dije 'voy a ser libre' y justo caí en Formosa. No podés subestimar a Cristina porque sabe de manejo de poder y las estrategias políticas, si el gobierno la subestima comete un gran error", concluyó.