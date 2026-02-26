El breve mensaje de Javier Milei para gozar sus nuevas victorias en el Senado: "3-0"

fernando iglesias

Se ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Senado por abrumadora mayoría

En una jornada trascendental para la política exterior argentina, el Senado de la Nación también otorgó hoy su aprobación al Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta ratificación parlamentaria da cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, posicionándose como un avance fundamental en la estrategia de apertura y vinculación global del país.

La iniciativa alcanzó un consenso casi unánime en la Cámara Alta (69 votos afirmativos y sólo 3 negativos), donde incluso el bloque Justicialista había adelantado su voto positivo, sumándose al contundente respaldo que el proyecto ya había obtenido previamente en Diputados.

image

El Gobierno logró también la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) este jueves, en medio de una votación ajustada que terminó con 40 votos a favor y 31 en contra. Esta reforma es clave para la agenda del oficialismo y de las provincias mineras, pero ha generado un rechazo muy fuerte en sectores ambientalistas.

Cabe señalar que el oficialismo logró tanto la aprobación en general, como en particular, por lo que ahora el proyecto pasa a manos de Diputados.

image