El breve mensaje de Javier Milei para gozar sus nuevas victorias en el Senado: "3-0"
El Presidente expresó su alegría tras la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, la media sanción en la Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias.
Casi en el cierre de una nueva semana caliente en el Senado, a Javier Milei parecen sobrarle los motivos para celebrar: con un recinto inclinado a su favor, el Presidente celebró la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y la designación diplomática de Fernando Iglesias.
Por ello, decidió lanzar un escueto pero feliz mensaje en su cuenta de la red social X: "3-0. ¡VLLC!", en lo que parece ser una suerte de partido de fútbol constante. De esta desafiante manera, el mandatario gozó que la Cámara de Senadores nuevamente diera luz verde a sus ideas libertarias.
Una por una, las victorias del oficialismo en el Senado este jueves
La designación de Fernando Iglesias
El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea en una votación marcada por un fuerte cruce político. La designación se aprobó con 38 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención, en una de las ratificaciones diplomáticas más ajustadas de los últimos tiempos.
La sesión fue tensa y evidenció la polarización que genera la figura del legislador, conocido por su estilo directo y confrontativo. El debate comenzó con críticas durísimas desde el peronismo y algunos aliados de la oposición. El senador José María Carambia fue contundente y dijo que Iglesias es “pedante, soberbio, incapacitado para ejercer la función”, cuestionando su idoneidad para representar al país en espacios diplomáticos complejos.
Se ratificó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Senado por abrumadora mayoría
En una jornada trascendental para la política exterior argentina, el Senado de la Nación también otorgó hoy su aprobación al Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta ratificación parlamentaria da cumplimiento al compromiso internacional firmado el pasado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, posicionándose como un avance fundamental en la estrategia de apertura y vinculación global del país.
La iniciativa alcanzó un consenso casi unánime en la Cámara Alta (69 votos afirmativos y sólo 3 negativos), donde incluso el bloque Justicialista había adelantado su voto positivo, sumándose al contundente respaldo que el proyecto ya había obtenido previamente en Diputados.
El Gobierno logró también la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares
El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) este jueves, en medio de una votación ajustada que terminó con 40 votos a favor y 31 en contra. Esta reforma es clave para la agenda del oficialismo y de las provincias mineras, pero ha generado un rechazo muy fuerte en sectores ambientalistas.
Cabe señalar que el oficialismo logró tanto la aprobación en general, como en particular, por lo que ahora el proyecto pasa a manos de Diputados.
