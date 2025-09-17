El mensaje de Sergio Massa: "La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima"
El exministro de Economía participó de la Marcha Federal Universitaria y celebró el revés de Diputados a los vetos de Javier Milei.
En el marco de una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, la oposición logró este miércoles avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas; en simultáneo con la masiva Marcha Federal Universitaria de la que participó el exministro de Economía, Sergio Massa.
Los asistentes a la Marcha Federal Universitaria de este miércoles explotaron en saltos, abrazos y emoción ni bien por las pantallas ubicadas en el lugar se supo que la Cámara de Diputados rechazó de forma categórica a los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, tal como se pudo ver por las cámaras de C5N.
En este marco, el excandidato a presidente utilizó sus redes sociales para, desde la movilización y a través de sus redes sociales, celebrar el revés que sufrió el Gobierno de Javier Milei.
"La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima: hay que defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia y un Garrahan con la capacidad de atender a los chicos y chicas de todo el país. Felicitaciones", escribió el líder del Frente Renovador junto a una imagen de la marcha.
Un rato antes, Massa había alentado a participar en la Marcha Federal Universitaria, junto a un fuerte mensaje en favor de la Universidad Pública y en contra de los vetos del libertario.
"Hoy en la calle y en el Congreso se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas. Por la salud pública. Por la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Es hoy", había anticipado el exfuncionario también a través de las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario