El mensaje de Sergio Massa: "La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima"

Un rato antes, Massa había alentado a participar en la Marcha Federal Universitaria, junto a un fuerte mensaje en favor de la Universidad Pública y en contra de los vetos del libertario.

"Hoy en la calle y en el Congreso se defiende, de nuevo, el derecho de los hijos de trabajadores a la universidad y el derecho de los chicos que necesitan de la excelencia del Garrahan para salvar sus vidas. Por la salud pública. Por la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Es hoy", había anticipado el exfuncionario también a través de las redes sociales.