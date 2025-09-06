El ministerio de Capital Humano admitió que la auditoría para sacarle alimentos a los comedores es "inexistente"

La confesión del organismo se produjo tras un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho el 16 de mayo de 2024, apenas un día después de que Posse mencionara el supuesto informe durante una exposición en el Congreso. Ante la negativa inicial de Pettovello a entregar la documentación requerida, Zaracho llevó el caso a la justicia y consiguió un fallo que obligó al ministerio a responder. Más de un año después, Capital Humano admitió por escrito que la auditoría jamás existió.