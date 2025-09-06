El ministerio de Capital Humano admitió que la auditoría para sacarle alimentos a los comedores es "inexistente"
El ministerio reconoció que la auditoría que justificaba la suspensión de ayuda nunca existió.
El Ministerio de Capital Humano confirmó oficialmente que la auditoría que sirvió de excusa para cortar la asistencia alimentaria a los comedores populares “no existe”. La revelación destapa que el Gobierno mintió al sostener que alrededor del 50% de estos espacios eran inexistentes.
El supuesto informe, que nunca llegó a realizarse, fue esgrimido por el presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse como argumento para interrumpir el envío de alimentos. La utilización de esta auditoría ficticia derivó en la retención de millones de kilos de comida, que permanecieron almacenados en galpones del ministerio hasta casi vencer.
La confesión del organismo se produjo tras un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho el 16 de mayo de 2024, apenas un día después de que Posse mencionara el supuesto informe durante una exposición en el Congreso. Ante la negativa inicial de Pettovello a entregar la documentación requerida, Zaracho llevó el caso a la justicia y consiguió un fallo que obligó al ministerio a responder. Más de un año después, Capital Humano admitió por escrito que la auditoría jamás existió.
La versión taquigráfica de la sesión de mayo de 2024 refleja a Posse afirmando: “Se hizo una auditoría (...) casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Además, señaló que se habían detectado “direcciones donde nunca funcionó un comedor y, en otros casos, donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás”.
El medio que dio a conocer el documento concluye que lo único cierto en los dichos del exjefe de Gabinete es que “salió en los diarios”, aunque aclara que los periódicos solo replicaron la falsedad difundida por el propio Gobierno.
