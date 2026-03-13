El nuevo video de Leila Gianni, en bikini y andando en kayak, que es vira
La concejal de La Libertad Avanza volvió a revolucionar las redes sociales por un jugado posteo que generó muchas interacciones.
La legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Leila Gianni, ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación digital tras la publicación de un video que no tardó en volverse viral en la red social X. En las imágenes, se ve a la funcionaria disfrutando de un paseo en una embarcación tipo kayak, luciendo un atuendo que captó la atención de miles de usuarios.
Acompañando el video, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, Gianni eligió una frase cargada de mística, perteneciente a la canción "Ruleta" de Los Piojos. “Y ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar…”, escribió.
La publicación, que la muestra en un plano relajado y con un top de corte pronunciado, generó un intenso debate entre quienes celebran su perfil descontracturado y quienes critican su exposición en medio de la agenda política actual.
No es la primera vez que Gianni, concejal en La Matanza por La Libertad Avanza, cosecha cientos de interacciones en las redes sociales por sus posteos subidos de tono.
El antecedente de Leila Gianni en el jacuzzi
Este nuevo posteo no es un hecho aislado en la estrategia comunicacional de la legisladora. Semanas atrás, Gianni ya había sido tendencia nacional por una fotografía en la que aparecía en bikini dentro de un jacuzzi, lo que había generado una respuesta masiva en redes.
Con este nuevo video, la referente libertaria reafirma un estilo de comunicación que mezcla la gestión política con retazos de su vida privada, una fórmula que, aunque divide opiniones, garantiza una altísima visibilidad en el ecosistema digital.
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