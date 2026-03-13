Cuatro meses de prisión preventiva para "Pichón" Segura por cabecear al libertario Federico Pelli en Tucumán
El diputado de La Libertad Avanza viajó a la localidad de La Madrid para estar cerca de los afectados por las inundaciones, pero no tuvo el mejor recibimiento.
La Justicia de Tucumán ordenó cuatro meses de prisión preventiva para el puntero político Marcelo "Pichón" Segura mientras se lo investiga por pegarle un cabezazo al diputado libertario Federico Pelli.
Segura, que responde al justicialismo provincial, agredió fuertemente a Pelli en el medio de la ruta 157 a las afueras de la localidad de La Madrid, una de las más afectadas del sudoeste de Tucumán tras la crecida del río Marapa.
Un video de la agresión no tardó en hacerse viral y este viernes el juez Raúl Ángel Robin Márquez resolvió la prisión preventiva contra Segura en la audiencia de formulación de cargos en la que también se escucharon los pedidos de los auxiliares fiscales Juan José Ibáñez y Gabriela Ghilardi, y del abogado del particular damnificado, Juan Colombres Garmendia.
Segura -que emitió un pedido formal de disculpas por la agresión- está imputado por el delito de lesiones graves calificadas por alevosía, por lo que fue trasladado al penal de Benjamín Paz.
Su abogado defensor, Ernesto Bacclini, presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de detención.
Mientras tanto, Pelli sigue internado en la Clínica Mayo de Tucumán tras ser operado por una fractura de tabique.
El diputado de La Libertad Avanza había viajado a La Madrid con la exlegisladora Paula Omodeo (integrante de CREO Tucumán) y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar ayuda a las familias damnificadas de la zona.
Hay más de 4.500 personas evacuadas de La Madrid, y la cifra a nivel provincial ronda los 15.000 habitantes desplazados por las inundaciones después del temporal.
Mientras el puntero justicialista descargaba su bronca por la aparición oportuna del legislador tucumano, los diputados locales presentaron esta semana un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica y social por 180 días en todo el territorio provincial.
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