Cuatro meses de prisión preventiva para "Pichón" Segura por cabecear al libertario Federico Pelli en Tucumán

Mientras tanto, Pelli sigue internado en la Clínica Mayo de Tucumán tras ser operado por una fractura de tabique.

El diputado de La Libertad Avanza había viajado a La Madrid con la exlegisladora Paula Omodeo (integrante de CREO Tucumán) y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar ayuda a las familias damnificadas de la zona.

Hay más de 4.500 personas evacuadas de La Madrid, y la cifra a nivel provincial ronda los 15.000 habitantes desplazados por las inundaciones después del temporal.

Mientras el puntero justicialista descargaba su bronca por la aparición oportuna del legislador tucumano, los diputados locales presentaron esta semana un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica y social por 180 días en todo el territorio provincial.