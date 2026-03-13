Escándalo en Francia: funcionario mileísta retiró placa que recuerda a las víctimas de la dictadura

casa argentina de paris Casa Argentina de París.

“En el marco de las obras, se retiraron revestimientos incorporados en años anteriores a fin de reparar superficies, renovar la pintura y adecuar paredes e instalaciones. La intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”.

Pero hasta el mencionado diario porteño advierte que “lo único que falta en el muro en cuestión es la placa conmemorativa, mientras que todas las demás siguen en su sitio”.

De hecho, residentes de la Casa Argentina denunciaron a Le Monde que Muzio suele tener estrecho contacto con la extrema derecha francesa y europea, y hasta impidió la realización de un evento titulado “Tango y democracia”, en diciembre de 2024.

En aquella ocasión argumentó que “la palabra ‘democracia’ es demasiado política”, mientras él organiza encuentros de extrema derecha en el lugar, a pesar de que el artículo 13 del reglamento de la Casa prohíbe “toda propaganda o actividad política”.

Santiago Muzio, por cierto, además de ser funcionario libertario es director del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), de Madrid, que cofundó junto a Marion Maréchal, nieta del francés Jean-Marie Le Pen, fundador y líder del partido neonazi Frente Nacional.

santiago muzio Santiago Muzio, director de la Casa Argentina de París.