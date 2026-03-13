Escándalo en Francia: funcionario mileísta retiró placa que recuerda a las víctimas de la dictadura
El director de la Casa Argentina de París fue quien ordenó que se retirara la placa "en memoria de las 30.000 víctimas de la dictadura”.
“En la Ciudad Universitaria de París, la extrema derecha extiende su red desde la Casa de Argentina”. Así tituló el prestigioso diario parisino Le Monde un episodio protagonizado por un funcionario libertario, que por estas horas tiene carácter de escándalo global.
A principios de este mes, Santiago Muzio, director de la Casa Argentina en París, fue quien dio la orden de retirar la placa conmemorativa en homenaje a los “desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado” de la dictadura cívico militar.
Según el citado diario, el abogado franco-argentino “se negó a firmar la Carta de valores de la Ciudad, infringió el principio de laicidad y retiró una placa en memoria de las 30.000 víctimas de la dictadura”.
La placa fue instalada en 2022 en el vestíbulo de la Casa Argentina y tras ser quitada provocó la reacción inmediata de los estudiantes que se alojan en la residencia y de gran parte de los residentes argentinos en Francia, así como la inmediata denuncia de la Asamblea de la Comunidad Argentina en Francia (ACAF).
Al ser consulado el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Casa Argentina, respondió al diario La Nación que “la Casa Argentina en París avanza con una puesta en valor integral de sus espacios comunes, con especial atención al Salón de Honor y al acceso principal, para mejorar la recepción de visitantes, las condiciones de uso y la seguridad”.
“En el marco de las obras, se retiraron revestimientos incorporados en años anteriores a fin de reparar superficies, renovar la pintura y adecuar paredes e instalaciones. La intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”.
Pero hasta el mencionado diario porteño advierte que “lo único que falta en el muro en cuestión es la placa conmemorativa, mientras que todas las demás siguen en su sitio”.
De hecho, residentes de la Casa Argentina denunciaron a Le Monde que Muzio suele tener estrecho contacto con la extrema derecha francesa y europea, y hasta impidió la realización de un evento titulado “Tango y democracia”, en diciembre de 2024.
En aquella ocasión argumentó que “la palabra ‘democracia’ es demasiado política”, mientras él organiza encuentros de extrema derecha en el lugar, a pesar de que el artículo 13 del reglamento de la Casa prohíbe “toda propaganda o actividad política”.
Santiago Muzio, por cierto, además de ser funcionario libertario es director del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), de Madrid, que cofundó junto a Marion Maréchal, nieta del francés Jean-Marie Le Pen, fundador y líder del partido neonazi Frente Nacional.
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