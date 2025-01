El objetivo de Javier Milei para las Elecciones 2025: sumar al PRO y "arrasar al kirchnerismo"

Más componedor que en intervenciones anteriores, Milei dijo ahora estar dispuesto a escuchar los pedido de Macri para avanzar en una alianza que les permita "arrasar al kirchnerismo". Sin embargo enseguida insistió que un eventual acuerdo debería ser a nivel nacional.

En diálogo con El Observador Milei confirmó su posición frente al PRO de cara a las elecciones: "quiero que vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo". Claro que en esa negociación con el PRO la correlación de fuerzas está hoy más que desbalanceada y el mandatario libertaria quiere imponer su peso.

Sobre si el lugar de Macri podría ser el de candidato a senador nacional, Milei aseguró que "habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y de cargos. Yo estoy dispuesto a conversar con Macri y abierto a sus propuestas. La discusión de cargos para mí no es interesante".

Milei no negó sus diferencias con el expresidente, pero dijo que también tiene matices con, por ejemplo, el economista Milton Friedman, "pero no voy a negar que es liberal". Y reafirmó: "tengo vocación activa para ir a un acuerdo general en todo el país y terminar con el kirchnerismo".

Este es el punto clave. El gobierno ya le anticipó al PRO que, de avanzar en un acuerdo electoral, deberá ser en todos los distritos o bien no habrá acuerdo. En el macrismo, en tanto, no están dispuestos a ceder terreno allí donde La Libertad Avanza no tiene peso alguno.

"Yo quiero que gane la libertad, es mi único objetivo. Al momento de hacer la cuenta yo creo que ellos (por el PRO) están de este lado y no del lado de los cucarachos", continuó.

Ficha limpia y desdoblamiento

Milei reafirmó además su voluntad de que el Congreso de la Nación trate en sesiones extraordinarias el proyecto de Ficha Limpia que impulsa el macrismo para proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner. No precisó sin embargo que, ante una eventual sanción de la ley, se podrá aplicar en los comicios de este año.

Más allá del gesto de acercamiento con Macri, el mandatario le apuntó a su primo, Jorge Macri, y cuestionó la decisión de la Ciudad de desdoblar elecciones.

"¡Qué loco! No se quieren alinear con el mejor gobierno de la historia argentina, qué raro. ¿O no será que hay una cuestión miserable de cuidar la quintita, de estar pensando en chiquito? ¿Por qué no piensan en grande, en los argentinos, en lugar de estar mirando la chiquita?", se preguntó.