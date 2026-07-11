Aníbal Fernández en TVR: "La microeconomía, la que da de morfar, no funciona"

La polémica por los símbolos patrios

Consultado sobre la aparición de una bandera de Estados Unidos en Rosario y los festejos de su independencia en la Ciudad de Buenos Aires, pidió que se respete el símbolo nacional. "Que abrace la bandera que él quiera. El problema es el menoscabo a la mía. Yo lo que pretendo es que se la reivindique", reflexionó.

Para finalizar, frente a la posibilidad de que el actual mandatario busque un segundo período en el poder, admitió que tiene "todo el derecho" de postularse nuevamente, pero dejó una contundente advertencia para el electorado: "Rogaría que lo pensaran cuatro veces antes de que esto vuelva a suceder".