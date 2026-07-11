Aníbal Fernández en TVR: "La microeconomía, la que da de morfar, no funciona"
El exfuncionario Aníbal Fernández analizó la actualidad política nacional. Fue muy duro con el oficialismo y exigió una autocrítica dentro del peronismo.
Durante una extensa entrevista televisiva, el exfuncionario Aníbal Fernández repasó la actualidad económica y política de la Argentina. En su paso por el programa TVR, criticó duramente el relato oficialista sobre la estabilización financiera y remarcó la desconexión que existe entre los números macroeconómicos y la vida diaria ciudadana.
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Las críticas al Gobierno y el fuerte mensaje para el peronismo
En su diálogo con los conductores Juan Di Natale y Carolina Papaleo por la pantalla de C5N, el exjefe de Gabinete apuntó contra el discurso de la administración de Javier Milei. "Te cuentan que les va bárbaro y que tienen controlado el déficit fiscal, pero la situación real dice otra cosa", afirmó. En ese sentido, agregó de forma tajante: "Vos no podés contar que tu macroeconomía brilla, cuando tu microeconomía, la que le da de morfar al hombre y a la mujer común, no funciona".
El dirigente también cuestionó las privatizaciones impulsadas por el oficialismo, como la concesión de la Hidrovía, asegurando que "están echando a perder todo lo que nos pertenece a los argentinos". Además, apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el manejo de la deuda, reclamando que el organismo "tiene que entender que los primeros u$s45 mil millones que se llevó Macri nadie sabe dónde están".
Más allá de sus cuestionamientos a la actual gestión, dejó un fuerte mensaje interno y exigió una revisión profunda dentro de su propio espacio político. "El peronismo tiene que hacer su mea culpa y hacerse cargo de todas las cagadas que hizo", sentenció, aunque aclaró que, a pesar de los errores, "nunca" se pusieron en riesgo los recursos del país.
La polémica por los símbolos patrios
Consultado sobre la aparición de una bandera de Estados Unidos en Rosario y los festejos de su independencia en la Ciudad de Buenos Aires, pidió que se respete el símbolo nacional. "Que abrace la bandera que él quiera. El problema es el menoscabo a la mía. Yo lo que pretendo es que se la reivindique", reflexionó.
Para finalizar, frente a la posibilidad de que el actual mandatario busque un segundo período en el poder, admitió que tiene "todo el derecho" de postularse nuevamente, pero dejó una contundente advertencia para el electorado: "Rogaría que lo pensaran cuatro veces antes de que esto vuelva a suceder".
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