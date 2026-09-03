En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la encuesta la muestra todavía con un peso significativo pero condicionado. Su intención consolidada ronda el 42%, con un 26,9% de voto seguro y un 15,1% probable, aunque también carga con un nivel alto de rechazo.

Javier Milei sufriría una derrota ante un peronismo unido

El informe la ubica en línea con Milei y Bullrich, pero sin ventaja clara, reflejando que conserva un núcleo fiel y competitivo para entrar en la disputa, aunque enfrenta límites para crecer más allá de ese electorado duro. En síntesis, Cristina Fernández aparece como una figura vigente en el tablero, pero con márgenes estrechos que la obligan a depender de la estrategia de unidad dentro del peronismo.

Qué dicen los números sobre la posible reelección de Javier Milei

En la probabilidad de voto, Milei concentra el apoyo más intenso —33,8% lo votaría seguro— pero también el rechazo más alto: 56,9% asegura que no lo votaría bajo ninguna circunstancia, lo que lo deja con un techo limitado de 41,8%. En los escenarios de balotaje, el oficialismo también queda atrás y coloca a Axel Kicillof y a Sergio Massa por delante.

El el informe se ve que la unidad peronista es la principal amenaza para el Gobierno, mientras que la fragmentación opositora le permite competir en empate técnico. El dato más profundo, sin embargo, es social donde el 51,5% de los argentinos quiere cambiar el rumbo del país, contra un 31,7% que busca profundizarlo y un 15,5% que prefiere moderarlo.

Javier Milei sufriría una derrota ante un peronismo unido

La demanda de cambio se concentra en jubilados (58%), asalariados formales de NSE medio/bajo (58,4%) y trabajadores informales de NSE bajo (64,2%), sectores que representan más de la mitad de la muestra. De acuerdo al informe, cuanto más abajo en la estructura social y más ligado al trabajo asalariado o pasivo, mayor el pedido de cambio; cuanto más alto y más autónomo el perfil, mayor la adhesión al modelo.

Si bien, el Gobierno se muestra competitivo en el escenario electoral, está fuertemente condicionado. Con un núcleo sólido y ante la posibilidad indiscutida del balotaje, pierde las segundas vueltas que hoy se miden y su suerte en primera vuelta depende de si el peronismo se une o se fragmenta.