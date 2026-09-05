Falleció Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y exembajador en Uruguay
Con perfil bajo, el reconocido peronista, supo tejer puentes entre sectores y fue convocado por varios presidentes de su partido.
El peronismo despide con pesar a Alberto Iribarne, abogado de extensa trayectoria que ocupó roles estratégicos en distintos gobiernos. Se destacó al frente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner y también fue designado embajador en Uruguay durante el gobierno de Alberto Fernández.
Además, fue diputado nacional y participó como convencional constituyente durante la reforma de la Constitución Nacional de 1994. También desempeñó funciones durante las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde.
El mensaje de la familia de Alberto Iribarne
La familia de Iribarne confirmó la noticia con un mensaje en el que puso el foco en sus convicciones y en el vínculo que construyó con quienes lo acompañaron a lo largo de su vida. “Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, señalaron sus familiares.
En otro tramo de la despedida, remarcaron que, más allá de los cargos que ocupó, quedaba el recuerdo de su personalidad y de los vínculos que construyó: “Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino”.
El mensaje de Agustín Rossi y Aníbal Fernández
La muerte de Iribarne generó repercusiones dentro del peronismo. El exministro de Defensa y actual diputado nacional Agustín Rossi lo despidió en redes sociales y destacó su compromiso político. “Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomía”, escribió Rossi, quien además envió un abrazo a sus compañeros y familiares.
También expresó su pesar el exministro del Interior Aníbal Fernández, quien recordó a Iribarne con un breve mensaje: “Que Dios te bendiga querido amigo”. Con su muerte, el peronismo despide a un dirigente de larga trayectoria que ocupó distintos espacios de responsabilidad en la política argentina y que, durante más de cuatro décadas, estuvo vinculado a la función pública.
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