Falleció Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y exembajador en Uruguay

El mensaje de la familia de Alberto Iribarne

La familia de Iribarne confirmó la noticia con un mensaje en el que puso el foco en sus convicciones y en el vínculo que construyó con quienes lo acompañaron a lo largo de su vida. “Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, señalaron sus familiares.