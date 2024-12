El posteo de Javier Milei en vísperas de Nochebuena: "¡Viva la Navidad, carajo!"

posteo milei navidad.jpg

La publicación fue compartida tanto en el Instagram como en la cuenta de X del Presidente, cosechando cientos de likes y comentarios, muchos de ellos en contra de la imagen subida por el jefe de Estado: "¿Y una de verdad con los perros no tenías, maestro?"; "¡La hiciste con IA porque no existen! abrazo, ¡feliz navidad!"; "La única forma que tenemos de ver 5 perros es con IA, nunca una foto, Javo. Qué curioso"; fueron algunos de los mensajes.

En tanto, otros internautas le desearon Felices Fiestas al Presidente y un buen augurio en su gestión para el año entrante.

Así pasará la Nochebuena Javier Milei: ¿sin Yuyito?

En su segunda Nochebuena como Presidente de la Nación, Javier Milei parece haber optado por la familia de sangre que es, en otras palabras, su círculo íntimo. En este sentido, el medio Corta.com reveló cómo afrontará las Fiestas el primer mandatario.

Si bien durante el mediodía de este martes 24 de diciembre el jefe de Estado almorzó con su novia, Amalia "Yuyito" González, todo indica que durante la noche la pareja se separará: Milei disfrutará la Nochebuena junto a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei -a quien apodó "el jefe"-, sumado a sus padres que también formarán parte de la íntima velada que incluirá a los perros presidenciales.

La prueba de que Milei y Yuyito han compartido un almuerzo pre-navideño juntos fue la publicación que realizó la exvedette en su Instagram, donde se los puede ver muy pegados uno al otro, mientras suena "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

posteo javier milei navidad yuyito.jpg