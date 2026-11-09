"El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad": las frases del papa León XIV

"En la primera de las actividades previstas para este lunes, el papa Léon XIV visitó esta mañana el Pequeño Corrolengo Don Orione de la localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí, y medio del feroz ajuste que el gobierno de Javier Mieli viene aplicando en el área de Discapacidad desde el mismo inicio de su gestión al frente de la Casa Rosada, llamó a defender precisamente a quienes se convirtieron en uno de los blancos preferidos de la motosierra libertario.