"El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad": las frases del papa León XIV
El papa León XIV hizo un fuerte llamado a respetar e incluir a las personas con Discapacidad en momentos en que el gobierno libertario se ensaña con el sector.
"En la primera de las actividades previstas para este lunes, el papa Léon XIV visitó esta mañana el Pequeño Corrolengo Don Orione de la localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí, y medio del feroz ajuste que el gobierno de Javier Mieli viene aplicando en el área de Discapacidad desde el mismo inicio de su gestión al frente de la Casa Rosada, llamó a defender precisamente a quienes se convirtieron en uno de los blancos preferidos de la motosierra libertario.
En ese marco, el Sumo Pontífice dejó una contundente consideración que resonó con fuerza en las pasillo de la Casa Rosada: "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades".
No fue esa sin embargo el único mensaje que dejó el papa León XIV. Aquí un breve repaso por sus principales frases en el Pequeño Cottolengo Don Orione:
- "Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna".
- "Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física".
- "Quisiera hay afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida".
- "Es el lugar que respeta la dignidad de toda persona humana y la valora y acoge como don de Dios".
- "Es el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades, como nos muestra Marta con su vida y a través del libro que ha escrito".
- "La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz".
- "Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida".
- "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".
- "En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país. Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión".
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