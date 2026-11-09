En medio del feroz ajuste de Milei, el papa León XIV hizo un encendido llamado a defender a los discapacitados
El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione y advirtió que "el progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad".
En el inicio de su segundo día en Argentina, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, y dejó un marta residente de don orione papa leon que resuena con especial fuerza en medio del brutal ajuste y ensañamiento del gobierno de Javier Milei con este sector.
"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales" advirtió sin ambages el Sumo Pontífice en un indisimulado mensaje al gobierno lobertario que hizo de los discapacitados uno de los blancos predilectos de su motosierra al mismo tiempo en que baja impuestos a los sectores más ricos de la sociedad.
En ese marco León XIV advirtió que las vidas de las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición.
En ese sentido el Papa instó a la Argentina a “hacer grandes gestos de caridad” hacia las personas con discapacidad y necesidades especiales. “Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, aseguró.
“Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna”, siguió y advirtió que "los valores de la dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir de nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto a la apariencia física. Quisiera hay afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida".
Y en ese momento sentenció, en un claro mensaje al gobierno de Milei: "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades”.
La elección de la visita al Cottolengo Don Orione, además de ser entendida como un mensaje político al Gobierno, es un homenaje al papa Francisco, quien en su época de arzobispo de Buenos Aires antes de ordenar a los nuevos curas los enviaba a realizar una misión de seis meses en el lugar.
León XIV, que fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, parte de su gabinete, autoridades judiciales y municipales, destacó, además, a Don Orione, recordando que en la capilla del cottolengo se encuentra la reliquia de su corazón, "testimonio del vínculo profundo que unió a este sacerdote santo con la tierra argentina". "Su corazón incorrupto continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo".
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