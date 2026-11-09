En medio del feroz ajuste de Milei, el papa León XIV hizo un encendido llamado a defender a los discapacitados

Y en ese momento sentenció, en un claro mensaje al gobierno de Milei: "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades”.

La elección de la visita al Cottolengo Don Orione, además de ser entendida como un mensaje político al Gobierno, es un homenaje al papa Francisco, quien en su época de arzobispo de Buenos Aires antes de ordenar a los nuevos curas los enviaba a realizar una misión de seis meses en el lugar.

León XIV, que fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, parte de su gabinete, autoridades judiciales y municipales, destacó, además, a Don Orione, recordando que en la capilla del cottolengo se encuentra la reliquia de su corazón, "testimonio del vínculo profundo que unió a este sacerdote santo con la tierra argentina". "Su corazón incorrupto continúa recordándonos que la caridad salvará al mundo".