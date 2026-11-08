Qué significa Cottolengo, el lugar que visitará el papa León XIV
El término Cottolengo identifica a instituciones de cuidado integral para personas con discapacidad y tiene su origen en la obra de un sacerdote italiano.
En vísperas de la visita que el papa León XIV realizará al establecimiento ubicado en Claypole, muchos fieles se preguntan de dónde proviene la palabra Cottolengo. Este concepto se utiliza cotidianamente en países de habla hispana para identificar a instituciones religiosas que brindan cuidados integrales a personas vulnerables o con discapacidad.
El origen del Cottolengo: la obra de Giuseppe Benedetto
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El término no nació originalmente como una denominación genérica, sino que se encuentra estrictamente ligado a la vasta labor social y humanitaria desplegada por el clérigo italiano Giuseppe Benedetto Cottolengo. Este religioso dedicó su vida entera a garantizar un refugio seguro a personas en situación de vulnerabilidad extrema que quedaban sistemáticamente al margen de la cobertura del Estado.
A comienzos del siglo XIX, al advertir con profunda preocupación que individuos en extrema pobreza y con diversas patologías eran rechazados, resolvió fundar en 1828 el Ospedaletto della Volta Rossa en el centro de Turín. Aquel primer recinto ofreció contención a pacientes con epilepsia y cuadros de discapacidad intelectual, pero fue clausurado por las autoridades municipales tras una epidemia de cólera, aduciendo objeciones de profilaxis.
La consolidación del concepto y el uso de la palabra Cottolengo
Lejos de abandonar su misión, en abril de 1832 el clérigo reabrió sus puertas en las afueras de la ciudad fundando la histórica Piccola Casa della Divina Provvidenza. Con el transcurso de los años, su propio apellido comenzó a utilizarse de manera popular para identificar a esa institución señera y a todos los espacios que replicaron su modelo asistencial en el mundo (como la red del Padre Alegre en Barcelona).
Respecto a su uso en el lenguaje, la grafía original corresponde al apellido italiano con doble letra "t", pero en nuestra región es sumamente habitual su castellanización. Desde la Fundación del Español Urgente aclararon que "su ausencia en el diccionario de la Real Academia Española no invalida la corrección de su uso en el habla cotidiana". De esta forma, el vocablo quedó instalado como un sinónimo indiscutido de cobijo, fe y solidaridad.
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