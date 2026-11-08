Qué significa Cottolengo, el lugar que visitará el papa León XIV

Respecto a su uso en el lenguaje, la grafía original corresponde al apellido italiano con doble letra "t", pero en nuestra región es sumamente habitual su castellanización. Desde la Fundación del Español Urgente aclararon que "su ausencia en el diccionario de la Real Academia Española no invalida la corrección de su uso en el habla cotidiana". De esta forma, el vocablo quedó instalado como un sinónimo indiscutido de cobijo, fe y solidaridad.