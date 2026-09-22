Discapacidad: el Gobierno presentó su propuesta tras el conflicto por el Presupuesto

La denominación del proyecto fue uno de los aportes realizados por los diputados dialoguistas durante las negociaciones con el oficialismo.

Nomenclador y pensiones, los puntos centrales

Entre los aspectos que concentraron mayor atención aparecen el nomenclador de prestaciones y las pensiones por discapacidad. En ambos casos, el Gobierno modificó lo que había incluido en el proyecto de Presupuesto presentado la semana pasada.

Respecto del nomenclador, el texto ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles y establece que deberán actualizarse de acuerdo con el índice de movilidad correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

El mecanismo de actualización todavía forma parte de la negociación, mientras los bloques dialoguistas reclaman que los aumentos sean mensuales y el oficialismo analiza establecer una actualización mensual o bimestral.

En materia de pensiones, el borrador mantiene la prestación no contributiva por discapacidad para quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y establece que tanto esa prestación como la pensión por invalidez laboral equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, con las actualizaciones correspondientes.

Además, contempla la compatibilidad de la pensión por discapacidad con un trabajo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El proyecto mantiene la cobertura de salud para los titulares de estas pensiones y los beneficios impositivos destinados a los empleadores que contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.

Presupuesto 2027 y compensaciones a los prestadores

Uno de los principales reclamos de los bloques aliados estuvo relacionado con el financiamiento del sistema. En ese sentido, el borrador establece que las partidas destinadas a discapacidad deberán contar con un piso que, en términos reales, no podrá ser inferior al del ejercicio anterior.

La propuesta también incorpora un capítulo específico para las compensaciones pendientes a los prestadores. Si al momento de sancionarse la nueva ley todavía quedaran pagos adeudados correspondientes al período de emergencia, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para completar la liquidación y el pago.

Los diputados provinciales que participaron de la reunión destacaron lo que definieron como una "escucha activa que nunca hubo", aunque aclararon que todavía no está garantizado su acompañamiento al proyecto.

"Todo tiene que estar en el Presupuesto, si no, no votamos", advirtieron algunos de los legisladores, al tiempo que señalaron que la firma del dictamen dependerá de que los compromisos asumidos durante la negociación queden efectivamente incorporados al texto.

Desde el PRO y la UCR plantearon una posición similar y señalaron que, salvo la eliminación de la fecha de vencimiento de la emergencia, se mantienen buena parte de los puntos discutidos y se incorporan las compensaciones para los prestadores.

Asimismo reclamaron que el cronograma de pagos quede expresamente incluido en el dictamen y que se modifiquen los artículos del Presupuesto que habían generado el conflicto.

El oficialismo busca cerrar el acuerdo

Antes de la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, prevista para este miércoles a las 12, el oficialismo mantendrá un nuevo encuentro con los bloques aliados para intentar alcanzar un acuerdo.

Las principales discusiones están centradas en el mecanismo de actualización del nomenclador, las garantías presupuestarias y el cronograma para cancelar las compensaciones pendientes.

Mientras tanto, desde el peronismo mantienen una postura cautelosa frente a los borradores que circularon. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la eliminación del concepto de "emergencia" y con la necesidad de que las garantías presupuestarias queden efectivamente establecidas en la ley.

Desde ese sector advierten que, sin una partida concreta que respalde el financiamiento del sistema, el nuevo esquema podría quedar sujeto a un "acto de fe".