"La emergencia continúa": el comunicado del Foro Discapacidad sobre el nuevo proyecto oficial

Sin embargo, la reacción institucional fue terminante al marcar los límites de la medida legislativa frente al contexto crítico que atraviesa el sector prestacional: "Valoramos que el nuevo proyecto retome aspectos que habían sido planteados por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero remarcamos: LA EMERGENCIA CONTINÚA".

En la misma línea, las organizaciones advirtieron que mantendrán un rol activo de control y formularán propuestas concretas para garantizar que la transición hacia un régimen permanente no constituya una mera lavada de cara nominal. El objetivo central, insistieron, es asegurar que la herramienta jurídica se traduzca de manera inmediata en una respuesta efectiva a las necesidades urgentes de las personas con discapacidad y de todo el sistema de prestaciones, el cual arrastra serios problemas de financiamiento y desfasaje arancelario.