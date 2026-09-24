El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Para la sesión de este jueves también figura la modificación de la Ley de Zonas Frías, que de ser aprobada quitará el subsidio al gas a millones de hogares.
El Senado de la Nación inició la sesión de este jueves con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del peronista Carlos Linares, inició el debate de la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), cuyo proyecto fue aprobado con cambios gracias a 44 votos afirmativos, mientras que los negativos fueron 22. Ahora, la norma vuelve a Diputados.
El oficialismo también busca aprobar modificaciones a la Ley de Zonas Frías para restringir los subsidios a las boletas de gas en zonas como la provincia de Buenos Aires, donde 1,24 millones de hogares de 94 municipios se verían afectados, además de otros cientos de miles de usuarios de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y la Puna.
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Reforma al BCRA en el Senado
En cuanto al debate por la reforma a la carta orgánica del Banco Central, fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, quien anunció que tras "un acuerdo" entre los bloques se modifica el texto votado en Diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponda exclusivamente al Senado y que se apruebe con mayoría absoluta.
Sobre la necesidad de modificar la carta orgánica, señaló que se origina en “la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del Banco Central entre el año 2003 y el año 2023", que según su visión representaron "20 años de saqueo institucional".
“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.
Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.
En su discurso, el exgobernador acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".
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