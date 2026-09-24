Reincorporaron a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos que fueron despedidos en septiembre

Mientras tanto, el vocero presidencia, Adrián Ravier confirmó esta semana que los despidos del personal civil de la Quinta de Olivos se debieron a una reorganización de la residencia oficial en la que Casa Militar asumirá la responsabilidad las funciones de seguridad del Presidente.

"Todo lo que se dijo es falso", señaló acerca de las versiones periodísticas sobre las posibles razones de los cambios recientes.

Respecto de la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria cercana a la Secretaría General de la Presidencia, indicó que se produjo por “motivos personales” y añadió que sí existe una causa judicial en trámite contra ella, pero que el Gobierno "no hará más comentarios" al respecto.