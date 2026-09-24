Reincorporaron a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos que fueron despedidos en septiembre
Desde ATE informaron la noticia, aunque se mantiene el plan del Gobierno de disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.
Una extensa lista de trabajadores -con décadas de antigüedad, en algunos casos- fueron despedidos este mes de la Quinta de Olivos y ahora una docena de ellos regresará a sus puestos, aunque se mantiene el plan original del Gobierno de disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron este jueves la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos el 16 de septiembre pasado.
"ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos. ¡La salida siempre es colectiva!", celebraron desde la organización gremial en X.
Los despidos fueron una rareza hasta para la motosierra de este Gobierno, según explicaron representantes de ATE Presidencia, "por la forma y la rapidez" en que se desvinculó a los trabajadores de la residencia oficial del Presidente de la Nación.
María Eugenia Trigo, secretaria adjunta de ATE Presidencia, explicó que hubo 10 despidos efectivos "porque hay un acto administrativo que así lo confirma", pero también dijo que se aprobó la "movilidad de las personas que son de planta y, por supuesto, como siempre, los rumores de largas listas y de terminar de sacar a todo el personal civil de la residencia".
Mientras tanto, el vocero presidencia, Adrián Ravier confirmó esta semana que los despidos del personal civil de la Quinta de Olivos se debieron a una reorganización de la residencia oficial en la que Casa Militar asumirá la responsabilidad las funciones de seguridad del Presidente.
"Todo lo que se dijo es falso", señaló acerca de las versiones periodísticas sobre las posibles razones de los cambios recientes.
Respecto de la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria cercana a la Secretaría General de la Presidencia, indicó que se produjo por “motivos personales” y añadió que sí existe una causa judicial en trámite contra ella, pero que el Gobierno "no hará más comentarios" al respecto.
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