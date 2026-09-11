Sociedades automatizadas y DAOs en la mira: qué artículos pide eliminar la sociedad civil y por qué

El Artículo 14 (Sociedad Automatizada): Las organizaciones exigen su borrado completo por considerar que habilita la creación de personas jurídicas donde las decisiones estratégicas y operativas quedan en manos de sistemas informáticos autónomos. El motivo central de la objeción técnica radica en que este esquema deja un único representante legal nominal —una figura de fachada—, rompiendo el principio de imputabilidad civil y penal ante eventuales daños a terceros, ya que ningún algoritmo puede ser sujeto de derecho ni responder patrimonialmente por sus actos.

La Sección V, Artículos 258 a 265 (Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa / DAO): Este bloque normativo introduce por primera vez en el país estructuras corporativas gestionadas mediante contratos inteligentes (smart contracts) en redes descentralizadas. El rechazo se fundamenta en que estas estructuras operan sin una administración centralizada ni trazabilidad humana previa, lo que genera un vacío legal absoluto frente a la evasión fiscal, el lavado de dinero, la vulneración de derechos de los consumidores y la imposibilidad de determinar responsabilidades jurídicas concretas si la organización causa perjuicios económicos o sociales.